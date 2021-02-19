Limbo لـ أمير المصري في دور العرض بالمملكة المتحدة وأيرلندا

اعلن النجم أمير المصري أنه سيتم عرض فيلمه LIMBO في دور العرض السينمائية بالمملكة المتحدة وايرلندا يوم 30 يوليو وقريبًا في دور العرض حول العالم. يأتي ذلك تزامنًا مع حصول الفيلم على جائزة أفضل إنتاج صاعد من منظمة جوائز السينما المستقلة البريطانية (BIFA) والذي تم إعلانها اليوم.

ويذكر أن أمير المصري قد تم ترشيحه من قبل BIFA للمنافسة على جائزة أفضل ممثل وذلك بعد الأداء الاستثنائي الذي قدمه في الفيلم وقد تنافس أمير على الجائزة مع النجم المخضرم أنتوني هوبكنز، والنجوم كوزمو جارفيس، سوبيه دريسيو، ريز أحمد، النجاح الذي لاقاه الفيلم دفعه للمشاركة العديد من المهرجانات السينمائية الدولية مثل مهرجان كان السينمائي، مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الذي حصد فيه 3 جوائز الهرم الذهبي كـأفضل فيلم، جائزة المساهمة الفنية المتميزة، وجائزة الاتحاد الدولي للنقاد "فيبريسي - FIPRESCI ".، بجانب حصوله على جائزة لجنة تحكيم الشباب من مهرجان سان سباستيان السينمائي.

ويعتبر ذلك الترشيح امتدادًا لسطوع موهبة النجم بالمملكة المتحدة والشرق والأوسط، حيث ينافس بفيلمه LIMBO ضمن القائمة الطويلة للبافتا (الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتليفزيون) عام 2020 والذي رشح أمير المصري فيها لجائزة أفضل ممثل ليصبح أول نجم من أصول مصرية ينضم إلى هذه القائمة بعد رصيد حافل من الأعمال الأجنبية، حيث قدّم 24 عمل أجنبي، منذ عام 2013.

وقد حاز فيلم Limbo على العديد من الإشادات النقدية، حيث كتبت مجلة Varitey "لقد آمن المخرج شارلوك بقدرات النجم البريطاني المصري أمير المصري، الذي تمكّن من نقل طبقات من الصدمة القابعة خلف شخصيته، ليخرج بفيلم متوازن ما بين المرح والغضب بفضل الأداء التمثيلي القوي"، وكتبت مجلة Hollywood Reporter "قدم النجم أمير المصري، الموهبة البريطانية المصرية الصاعدة، أداءً عاطفيًا هادئًا في شخصية عمر بفيلم Limbo"، وكتبت The Guardian "الأكثر دراماتيكية في الفيلم هو أداء شخصية عمر، فقد تمكّن أمير المصري من نقل مشاعر الخوف والتردد من العزف على العود في ظل تلك الأزمات".

وتدور أحداث فيلم Limbo حول شخصية عمر، شاب موسيقى وله مستقبل واعد، يبتعد عن أسرته السورية إلى جزيرة إسكتلندية في انتظار نتيجة طلب اللجوء، الفيلم يكشف كيف هو مؤثر تعدد الثقافات من خلال معاناة الأمل لأحد اللاجئين.

أمير المصري هو ممثل مصري بريطاني، حصل على العديد من الجوائز وتعاون مع أكبر نجوم السينما العالمية مثل توم هيدلستون، هيو لوري، أوليفيا كولمان ووودي هارلسون، وُلد في القاهرة ونشأ في لندن، قدّم في مصر فيملين حققا نجاحًا باهرًا وهما رمضان مبروك أبو العلمين حمودة والثلاثة يشتغلونها.