التركي انجين اكيورك ‏يتصدر لائحة النجوم الأكثر حديثا على السوشيال الميديا

تصدر الفنان التركي انجين اكيورك لائحة النجوم الأكثر حديثا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمليون و500 الف تغريدة على مدار الشهر الماضي.
تفوق انجين اكيورك على نجوم تركيا بسبب نجاح مسلسل ابنة السفير في موسمه الثاني بعد انضمام الممثلة التركية توبا بويوكوستن الى العمل.
نجحت الممثلة التركية توبا بويوكستون في إنقاذ مسلسل "ابنة السفير" من حالة الملل التي اتنابت العمل بعد انسحاب الممثلة نسليهان اتاغول، وعودة الإثارة إلى الأحداث من جديد بمجرد بدء قصتها مع بطل العمل الممثل الشهير انجين اكيورك.
وخلال عرض الحلقة الجديدة من مسلسل "ابنة السفير"، بدأ المشاهد التعلق بقصة حب جديدة بين أنجين اكيورك وتوبا بويوكستون عنوانها "أنا بحاجة إليك"، حيث أصبح كل منهما بحاجة إلى الآخر من أجل تضميد جروحه ونسيان ما تعرض إليه من عذاب، وأصبحت أحداث المسلسل سريعة نوعا ما مقارنة بالحلقات السابقة التي وصفت بـ "المملة والضعيفة".
وشهدت أحداث الحلقة الجديدة من المسلسل اكتشاف سلطان "انجين اكيورك" أن ابنته ملك تعاني من حالة نفسية سيئة أدت إلى تساقط شعرها، وذلك بعدما تلتفت نور "توبا بويوكوستون" إلى هذا الأمر.
وسبق وصرحت توبا بويوكوستن بأنها تريد العمل مع انجين اكيوريك مجددا بشدة، مضيفة: "مسلسل العشق الأسود كان جميلا جدا، حتى أن هناك جامعة أجرت دراسة عن تناسقنا، فحركاتنا كانت تظهر وكأنها حقيقية جدا، لذلك التناسق مع انجين رائع".
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