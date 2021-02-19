وقال رشوان توفيق،في تصريح لـ"دوت الخليج":إن الأعمال التي تعرض علي لا تناسبني فأنا شاركت في أعمال درامية قوية ما زال الجمهور يتابعها ،مشيرا إلى أن هناك نجوما استطاعوا أن يقدموا مؤخرا أدوارا رائعة مثل الفنان أمير كرارة فهو فنان موهوب يعشق تمثيله .

وكان الفنان القدير رشوان توفيق،انضم مؤخرا إلى جمعية أبناء فنانى مصر للثقافة والفنون، ووقع استمارة عضوية الجمعية بمنزله. واستقبل الفنان رشوان توفيق بمنزله، المستشار ماضي توفيق الدقن، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وإيمان محمد شوقي، سكرتير عام الجمعية، والشاعر والكاتب محمد أحمد بهجت، ووقع فى حضورهم استمارة العضوية بالجمعية. من جانبه أعرب المستشار ماضي توفيق الدقن، عن سعادته الكبيرة بانضمام قامة وقيمة فنية كبيرة مثل الفنان الكبير رشوان توفيق، وأكد أن انضمامه للجمعية سيكون إضافة قوية وشرفا كبيرا حظت به الجمعية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رشوان توفيق: لن أعتزل التمثيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.