آية عبدالله تتألق في حفل ذكرى الملحن محمد الموجي في مسرح الجمهورية بالأوبرا .. صور

أحيت المطربة اية عبدالله، نجمة برنامج صوت الحياة حفل ذكري اعمال الملحن الكبير محمد الموجي على مسرح الجمهورية التابع لدار الأوبرا المصرية، وحضور كامل العدد وسط إجراءات احترازية مشددة؛ بسبب جائحة فيروس "كورونا" المستجد.

وصعدت النجمة آية عبدالله على خشبة المسرح بجوار الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو دكتور حمادة الموجي بإطلالة كالأميرات مرتدية فستان سواريه اسود متداخل فيه خطوط دهبي تضفي علي الفستان لمعانا و زهوا.

وحرصت اية عبدالله في بداية فقرتها علي توجيه كلمة شكر لوزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبد الدايم، والدكتور مجدى صابر والدكتورة جيهان مرسى، بالإضافة إلى الجمهور لحسن استقباله لها وتواجده في هذه الظروف الاستثنائية.

وأشعلت اية عبدالله الحفل بعدد كبير من أغاني الملحن الكبير محمد الموجي والتي اختارتها بعناية لذكري الملحن الكبير محمد.الموجي، " ليه يا قلبي ليه"، "انا قلبي اليك ميال"، "بتخاصمني حبه"، "الحلو ليه تقلان اوي"، "تمر حنه" ، " للصبر حدود "