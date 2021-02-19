5 مشاهير حرموا من الفرحة بأبنائهم ومشاهدتهم وهم يكبرون.. أحمد عز والفيشاوي وهيفاء أبرزهم

أزمات شخصية عديدة يمر بها النجوم باستمرار بعضها يتسبب في التأثير على حياتهم العائلية طوال العمر خاصة وإن كانت الأزمات لها علاقة بأبنائهم، وتتسبب في ابتعادهم عنهم لسنوات طويلة، وتفويتهم لأهم مراحل حياتهم وحرمانهم من مشاهدتهم يكبرون أمام أعينهم.

أحمد الفيشاوي

أبرز تلك الأزمات التي تسببت في ابتعاد بعض النجوم عن أبنائهم، كانت الأزمة الشهيرة بين النجم المصري أحمد الفيشاوي وطليقته هند الحناوي والدة ابنته لينا الفيشاوي، فبالرغم من قضائها معه فترة من طفولتها، بالقرب من جدها وجدتها فاروق الفيشاوي وسمية الألفي، إلا أنها بمجرد أن قررت والدتها أن تستكمل ابنتها درساتها خارج مصر، بدأت تظهر المشاكر والأزمات بين الفنان المصري وابنته.

وبوجود لينا الفيشاوي خارج مصر وعدم لقائها بوالدها لسنوات، تسبب ذلك في زيادة الأزمات بينهما والتي باتت في ساحات المحاكم أيضًا، وتنتشر أخبارها باستمرار في وسائل الإعلام، إضافة إلى التصريحات المتبادلة بين كل منهما والتي يعاتب فيها كل منهما الآخر.

أحمد عز

الفنان المصري أحمد عز كان من ضمن النجوم الذين سيطرت أزماته الخاصة مع الفنانة زينة والدة طفليه عز الدين وزين الدين؛ على أخباره الفنية، فمنذ أن أعلنت زينة إنجابها لتوأمها، وهي تعاني بسبب الأزمات بينها وبين أحمد عز، إضافة إلى القضايا المتبادلة بينهما، الخاصة بالمصروفات الدراسية والنفقة، إضافة إلى انتشار العديد من الأنباء بأن الفنان المصري لم يرغب في الاعتراف بابنيه، رغم أن زينة قد صرحت في لقاء تلفزيوني أنه على تواصل معهما من حين لآخر.

هيفاء وهبي

النجمة اللبنانية هيفاء وهبي معروف عنها أيضًا أزمتها مع ابنتها زينب نصر فياض، التي تركتها لوالدها منذ طفولتها وكبرت بعيدًا عنها وتزوجت وأنجبت أيضًا، حيث اعتبرها الجمهور أنها فضلت الشهرة على حياتها الأسرية.

إلا أنه مؤخرًا يبدو أن العلاقة بين الأم وابنتها قد بدأت في العودة إلى طبيعتها بينهما، تزامنًا مع انفجار مرفأ بيروت الذي كادت أن تصاب فيه هيفاء، حيث خرجت ابنتها وردت على أحد المتابعين الذي تمنى أن تكون هيفاء ضمن المصابين، ودافعت زينب عن والدتها وتمنت لها السلامة.

سامو زين

الفنان ساموزين كان أيضًا من بين النجوم الذين ابتعد دون إرادته عن ابنته الكبرى، بعد انفصاله عن والدتها، حيث عاشت طفلته بعيدًا عنه، ويحرص باستمرار على معايدتها في عيد ميلادها والتعبير عن اشتياقه لها.

ومن المعروف أن ابنة سامو زين تعيش في إنجلترا، منذ انفصاله قبل سنوات عن والدتها التي رفضت أن تستقر معه في مصر وفضّلت البقاء هناك، وكان سامو قد ارتبط بفتاة تكبره في السن، عندما كان يبلغ من العمر 20 عامًا، وأنجب منها طفلته أليكساندرا، وانفصل الثنائي وقررت ابنته العيش رفقة والدتها.

يزن السيد

الفنان السوري يزن السيد أيضًا عانى لفترة بعد ابتعاد طليقته عنه برفقة طفلهما الأكبر يعرب، بعد أن انفصلا بسبب خيانة زوجها لها، وبكى يزن في إحدى المرات على الهواء لاشتياقه لطفله، كما أنه مؤخرًا شارك الجمهور على فيسبوك بمقطع فيديو ظهر فيه وهو يتواصل مع ابنه "أونلاين" ويمارسان سويًا التمارين الرياضية، وأبدى اشتياقه له.

وفي إطار الأزمات بين النجوم وأبنائهن، كانت أحدث تلك الأزمات بين منى السابر وابنته الفنانة البحرينية حلا الترك التي قررت مقاضاة والدتها مؤخرًا بعدما تركتها وقررت العيش مع والدها المنتج محمد الترك، وهي الأزمة التي تصدرت اهتمامات الجمهور مؤخرًا بعد شكوى منى السابر من ابنتها، ويبدو أن العلاقة بين منى السابر وابنتها لن تعود كالسابق بسهولة بالرغم من اعتذار الابنة