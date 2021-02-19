فيديو أحلام تواصل مفاجأة جمهورها .. لجين عمران تظهر كممثلة في كليبها "ما سألت إلا عليك"

أحلام النجمة الإماراتية طرحت مؤخرًا أغنية "ما سألت إلا عليك" ضمن أغاني ألبومها "فدوة عيونك" وذلك عبر قناتها على يوتيوب، حيث صورتها على طريقة الفيديو كليب، وتضمن العمل مفاجأة جديدة ضمن المفاجآت التي صاحبت ألبوم النجمة الإماراتية.

لجين عمران "ممثلة" في كليب أحلام الجديد

وفاجئت أحلام جمهورها بظهور صديقتها الإعلامية السعودية لجين عمران معها كممثلة في كليب أغنيتها الجديدة "ما سألت إلا عليك"، وظهرت لجين في الكليب وهي مرتدية فستان أسود طويل وتتفاعل على كلمات الأغنية بجانب أحلام كما ظهرت تؤدي بعض المشاهد برفقتها، ولاقت إعجاب قطاع كبير من جمهورها.

وعبر جمهور كل من النجمتين عن مدى سعادتهما بظهورهما معًا في كليب واحد، كما نالت الأغنية إعجاب جمهور أحلام، وحققت نجاحًا لافتًا على خطى باقي أغاني ألبومها، كما وجه فريق عمل الكليب في النهاية الشكر للإعلامية لجين عمران على مشاركتها لأحلام في كليب أغنيتها الجديدة.

لجين عمران تحتفل بأحلام

وقبل طرح الأغنية، كانت أحلام ولجين عمران، قد روجت كل منهما للأغنية عبر حساباتهما على انستجرام، وهنأتها لجين بنجاح ألبومها ونشرت صورهما معًا من الكواليس وكتبت: "ما عودتينا إلا على تقديم الأفضل والأجمل والأرقى دائما، فخورة جدا بك وبصداقتنا واخوتنا الممتدة على مدى 16 سنة و يمكن أكثر، فخورة بنجاحاتك وإنجازاتك.. وسعيدة بمشاركتك طعم النجاح.. لأن طعم النجاح معك له نكهة مختلف.. قلتيها مرة صديقة النجاحات.. وفي كل مرة نجتمع فيها.. أفهم قصدك أكثر وأعيشه من قلب.. الله لا يغير علينا يا أصيلة إلا للأفضل.. اللهم آمين.. أحبك".

ومن المعروف أن ألبوم أحلام الجديد يضم 24 أغنية، منها "عيوني بس"، "حزين"، "زوبعة"، "يا آدمي حس"، "دفتر وممحاه"، "الله يرحمه"، "تشرق الشمس وتغيب"، "دمعة زرقا"، "سر معلن"، "الفرقا"، "خاطري ضايق"، "ابن التراب"، و"ما سألت إلا عليك"، "فدوة عيونك"

معلومات عن ألبوم أحلام الجديد 2021

وتعاونت أحلام مع عدد من أبرز الشعراء، منهم: الأمير الشاعر خالد الفيصل والأمير الشاعر عبد الرحمن بن مساعد والأمير الشاعر سعود بن عبد الله والأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن إلى جانب كل من مساعد الرشيدي ونايف صقر وعبد الله بو راس وغيرهم.

أحلام احتلت مع بداية شهر فبراير 2021 موقع تويتر بعدما طرحت ألبومها الجديد "فدوة عيونك"، خاصة بسبب مفاجآت ألبومها المتتالية ومنها تصوير أغاني الألبوم في كليبات خاصة، وطرحت أحلام الألبوم كاملاً على تطبيق "فن بوكس" وبالتعاون مع شركة "روتانا"، واحتفلت مع جمهورها وزملائها بمراحل طرح أغاني الألبوم، وتصدرت موقع تويتر بعد نشرها صور ومقاطع كليبات أغاني الألبوم، والتي اعتبرها الجمهور أبرز مفاجأة في الألبوم، واعجبوا بطريقة طرح الأغاني والدعاية لها.