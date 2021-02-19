إليسا تلعب وسط الثلوج برفقة كلبها .. فيديو

رغم برودة الطقس، قررت الفنانة اللبنانية إليسا الاستمتاع بوقتها حيث نشرت مقطع فيديو جديد لها وسط الثلوج وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت إليسا وهي تلعب وسط الثلج برفقة كلبها، بإطلالة شتوية واستعانت بأغنيتها "هنغني كمان وكمان" نالت إعجاب متابعيها.



وعلقت إليسا علي الفيديو قائلة : "وقت ممتع تحت الثلج في # لبنان???????? حبي ، كل شيء".



كشفت الفنانة إليسا، عن بعض الأسرار والتفاصيل الخاصة فى حياتها عبر ثانى حلقات برنامج "بود كاست.. اليسا" وذلك عبر تطبيق أنغامي.



وقالت إليسا عددا من التصريحات المثيرة للجدل ولعل من ابرزها لا يعلم الكثيرون أنني أزور عيادة طبيبة نفسية منذ حوالي 15 عامًا، أحيانًا أداوم وأحيانًا أنقطع، ولكنني ساعدت نفسي كثيرًا بهذه الطريقة.



وأضافت اليسا : "عندي توازن نفسي لأواجه أي مشكلة بسلاسة أكثر بسبب الاهتمام بصحتي النفسية وزيارة الطبيب النفسي وبالمجتمعات المتقدمة، يعتبرون الاستعانة بالطبيب النفسي أمر ضروري لمواجهة ضغوطات الحياة، بينما في مجتمعاتنا الشرقية نعتبر أن زيارة الطبيب النفسي حكرًا على المجاذيب.



وأوضحت اليسا : اعتدت طيلة حياتي على كسر التابوهات "العادات المتوارثة" لذلك فأنا أقترح على الجميع زيارة طبيب نفسي والاهتمام بصحتهم النفسية ونواجه هذه الفترة أزمات صعبة لم نكن مهيئين لمواجهتها صحيًا ولا نفسيًا وخاصة في لبنان والضغوطات هي السبب الأساسي لأغلب الأمراض مثل الضغط والسكري وغيرها من أمراض العصر.



وأشارت إليسا إلى أن قبل تأسيس عائلة يجب على الزوجين الذهاب الى طبيب نفسي لأنهم مسئولين عن إنجاب أطفال أصحاء نفسيًا والأزمات النفسية قد تدفع الإنسان ليدمن على المخدرات، وقتها قد نحاسبه برغم أنه من الواجب علينا علاجه نفسيًا، لأنه أصبح مدمن أو مجرم بسبب البيئة التي ترعرع فيها والتربية الخاطئة التي دفعته لكل ذلك وذهبت مرة لطبيبتي النفسية بسبب مشكلة صحية مررت بها، وبعد 5 دقائق بدأت أروي لها مشكلة أخرى وهي مشكلتي مع "حبيبي" وبعد ما حكيت فهمت وأدركت أنه سبب أزمتي منذ البداية وليست المشكلة الصحية هي السبب فخرجت من عندها متماثلة للشفاء.

