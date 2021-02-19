أغرب قصص الانفصال في الوسط الفني.. محمد منير لم يكمل شهر زواج.. وطلاق رجاء حسين بعد 51 عاما

أثار عدد من النجوم جدلًا حول علاقتهم العاطفية، حيث ينفصل بعضهم بعد مرور أيام قليلة من الزواج.. ونستعرض لكم أبرز القصص التي انتهت بالطلاق.

قالت الفنانة رجاء حسين إنها انفصلت عن زوجها الفنان سيف عبد الرحمن بعد وفاة ابنهما. وحكت خلال لقائها في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" أنها تحملت الحياة الزوجية لمدة 51 عاما، بكل ما فيها من مشاكل وصعاب، إلى أن توفي ابنهما فقررت الانفصال، موضحة أنه حدث بناء على طلبها. ورفضت رجاء فكرة أن الرجل يفعل ما يحلو له لكن المرأة لا، مؤكدة أنها تحملت لسنوات من أجل أولادها، مشيرة إلى أن المرأة العاقلة تهتم بأسرتها وتضعها في المقام الأول قبل قلبها. وشددت على أن علاقتها بالفنان سيف عبد الرحمن جيدة ووصفته بالرجل الطيب والمحترم، حتى عندما تزوج امرأة أخرى هي على تواصل معها ومقربة لها. وأكدت أن سيف عبد الرحمن لم ينجب إلا أولادهما، والشاب الذي توفي قبل فترة قصيرة هو ابن زوجته.

يثير النجم محمد منير الجدل دائمًا بحالة الغموض والسرية التي يفرضها على حياته الخاصة ، فرغم أنه يعد واحدًا من أهم النجوم في الوطن العربي إلا أنه لا أحد يعرف بشكل كامل علاقاته العاطفية بل أن البعض يتعجب من عدم وجود نساء كثير في حياته مثل باقي النجوم. ولكن ما لا يعرفه الكثير أن اسم محمد منير ارتبط خلال السنوات الماضية بأربع نساء، يرصدهن «دوت الخليج». زوجته الوحيدة ما لا يعرفه الكثير أن محمد منير لم يتزوج سوى مرة واحدة لمدة لا تتخطى الشهر من فتاة نوبية تدعى داليا يوسف ولكنه انفصل عنها وأكد أن كل شيء قسمة ونصيب ولكن هذا الانفصال السريع أثار ضجة كبيرة. نجلاء بدر أما الفنانة نجلاء بدر فلم تتردد في شنّ هجوم على الكينج محمد منير وأكدت أنه تركها قبل زفافهما بأيام وتهرب منها وفوجئت بقوله لها أنه غير مستعد للزواج، وأكدت أن هذا الأمر وقع منذ سنوات طويلة. وقالت نجلاء بدر، فى أحد البرامج إنها التقت بالفنان محمد منير خلال عملها كمذيعة فى إحدى القنوات العربية، وعرض عليها الزواج بشكل سريع. وأكدت نجلاء بدر، أنها وافقت على الزواج منه منير بعد أن منحها مهلة أسبوعا للتفكير، إلا أنها فوجئت قبل عقد قرانهما بثلاثة أيام باختفائه وتراجعه عن فكرة إتمام الزيجة بسبب فرق السن بينهما. مي حسن في يناير من عام 2018، أثيرت حالة من الجدل، عقب انتشار وثيقة زواج سري لـ محمد منير من الفنانة الشابة مي حسن، إلا أن الأول حرص على نفيها ووصفها بـ "المزورة" واتهم مروجيها بالجهل وأكد أنهم يعانون من الفراغ، وقامت "مي" بالسخرية من تلك الأخبار أيضًا. وعلقت مي حسن على هذا الخبر وقتها، بمنشور عبر حسابها الشخصي على فيسبوك، قالت فيه: «اه احنا بقى مش هنبطل هري» في إشارة إلى عدم صحة هذه الشائعات. أرملة عادل أدهم ارتبط اسم محمد منير أيضًا، بلمياء السحراوي وهي أرملة النجم الراحل عادل أدهم وقيل إنهما يعيشان قصة حب وذلك بعد تسريب صور تكشف عن مدى قوة علاقتهما ولكن منير نفى هذه الشائعة أيضًا.

وأكدت مي سليم لمصادر مقربة منها أن انفصالها عن وليد فواز أسبابه ليست لها أي علاقة بابنتها أو طليقها، واكتفت بالتعليق أن "كل شيء في الحياة قسمة ونصيب". وكان وليد فواز أكد منذ أيام أن "علاقته بمي سليم في طريقها للانتهاء بعد زواج لم يستمر سوى ثلاث أسابيع".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أغرب قصص الانفصال في الوسط الفني.. محمد منير لم يكمل شهر زواج.. وطلاق رجاء حسين بعد 51 عاما على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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