مع ولاد منطقتي .. محمد لطفي ينشر صورة نادرة له

شارك الفنان محمد لطفي، جمهوره ومتابعيه، صورة نادرة له، قبل التمثيل والشهرة، جمعته مع عدد من أصدقائه، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وعلق "لطفي" على الصورة: "ولاد منطقتي المعادي، ميدان أبو عبده - أرض البصري.. كابتن سامي سونج، خالد الشيخ، علاء الوسيمي.. قبل التمثيل والشهرة.. كل الحب والوفاء.. فرح جميل ابن الأسطى فؤاد".
يذكر أن الفنان محمد لطفي، يشارك في دراما رمضان المقبل بمسلسل "بين السما والأرض" بطولة: هاني سلامة، وغادة عادل، وسوسن بدر، ويسرا اللوزي، وأحمد بدير، ومحمد ثروت، وعدد آخر من النجوم، ومن تأليف إسلام حافظ، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج سينرجي.
كما يشارك في مسلسل «الملك أحمس» بطولة كل من عمرو يوسف، ماجد المصري، سوسن بدر، محمد علاء، أمينة خليل، محمد فراج، صبا مبارك، ريم مصطفى؛ تأليف: شيرين دياب، وخالد دياب؛ وإخراج حسين المنباوي.
يذكر أن أحدث أعمال محمد لطفى فيلم «حملة فرعون» المأخوذ عن قصة فيلم «العظماء السبعة» والتى قدمتها هوليوود فى ستينيات القرن الماضى وقدمها الفنان عادل إمام تحت اسم «شمس الزناتى» فيما بعد ولكنها تقدم هذه المرة بروح عصرية.
"حملة فرعون" تأليف كريم حسن بشير، بطولة عمرو سعد، محمد لطفي، رامز أمير، روبي، محمود عبدالمغني، مايك تايسون، وإخراج رؤوف.
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