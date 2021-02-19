منبت العزة والشرف.. أحمد حسن يقصف جبهة تامر أمين بعد تصريحاته عن الصعايدة

وكتب أحمد حسن قائلا: "سنبقى دائمًا نفخر بـ أصولنا الصعيدية والريفية/ لم لا وهم الأصل والأساس ومنبت العزة والشرف والتربية السليمة أهل الواجب والأصول".
وتابع: "منهم خرج العلماء والأساتذة و الزعماء بفضل تربية آباء عظام وأمهات سيدات فاضلات".
وأكد: سأظل دائمًا أفخر بكوني إبن الصعيد فكل التحية والتقدير لهم و أدام الله عزهم ".
وأصدر نقيب الاعلاميين النائب الدكتور طارق سعده، قرارًا اليوم بإيقاف تامر أمين بسيوني مقدم البرامج على قناة النهار عن ممارسة النشاط الاعلامي على أي وسيلة إعلامية وإحالته للتحقيق.
جاء ذلك بناء على تقرير المرصد الإعلامي التابع للنقابة والذي أكد مخالفة المذكور لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني والحديث بطريقة مرفوضة عن أبناء الصعيد الشرفاء.
وكان الإعلامي تامر أمين، أدلى خلال برنامجه المذاع على قناة النهار، بحدث تسبب في استياء قطاع كبير من أبناء الصعيد والأرياف، أطلقوا على إثرها هاشتاج على مواقع التواصل الاجتماعي يدعو لمحاسبته، رافضين الاعتذار الذي تقدم به الإعلامي إثر موجة الغضب الذي أطلقوها.
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