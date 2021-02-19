برفقة "حصان".. مايا دياب تتألق في جلسة تصوير جديدة

شاركت الفنانة اللبنانية مايا دياب جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورًا جديدة لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.
وظهرت "مايا دياب"، في الصور بإطلالة كاجوال رفقة "حصان"، ونالت الصور إعجاب جمهورها وانهالت عليها تعليقات الجمهور.
من ناحية أخرى، كانت احدث أعمال مايا دياب الغنائية أغنيه "يا با يا با"، والتى طرحتها على قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب"، بعدما صورتها على طريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات مؤمن راجح، ألحان وتوزيع مودير منير، والكليب من إخراج كريستال يونس.
وشاركت مايا دياب الصورة الرسمية للأغنية، مرتدية توب شتويا أنيقا مكشوف الكتف والساق، أما من الناحية الجمالية، بدت بخصلات شعرها الانسيابي المنسدلة على كتفيها، ووضعت لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الترابية الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.
يذكر أن احدث أعمال مايا دياب التمثيلية، مسرحية "لوكاندة الأوباش" وتدور أحداثها في إطار كوميدي.
شارك في بطولة المسرحية مجموعة كبيرة من الفنانين منهم حسن الرداد وماجد المصري وحمدي الميرغني وأوس أوس وإنجي علي وأشرف زكي، وعرضت المسرحية خلال فعاليات موسم الرياض.
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