بـ مكياج لافت .. مروة الأزلي تستعرض جمالها على إنستجرام

وظهرت مروة الأزلى بإطلالة ساحرة مرتدية فستان اسود عاري الكتفين ومكشوف الصدر، كما تركت شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة ولافتة تتناسب مع ظهورها وعلقت قائلة: "By My precious secret".



ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الترابية، ووضعت الآيلاينر بطريقة مختلفة وجذابة تكشف عن جمالها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الذى يبرز جمال أنوثتها.



وشاركت مروة الأزلى فى مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان ونور وأحمد زاهر ورحاب الجمل وسلوى عثمان وإدوارد ومحمد علاء وغيرهم من النجوم‎.‎



مسلسل "البرنس" تدور أحداثه فى إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" يجسد شخصيته محمد رمضان الذي يعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه.



وشاركت "مروة الأزلي" في العديد من الأعمال السينمائية والدرامية، وكانت البداية مع فيلم "عسل أسود" للفنان أحمد حلمي، وظهرت فيه بدور مضيفة الطائرة، علاوة على مشاركتها بمسلسل "فرقة ناجي عطا لله" للزعيم عادل إمام.



ولفتت الأنظار إليها بشده، بعد ظهورها مع محمد رمضان في فيلم "الألماني"، الذي تم طرحه عام 2012، وأطلت على جمهور بدور "حبيبة"، التي وقع "نمبر وان" في حبها.

