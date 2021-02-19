بالكمامة.. عمرو السولية من مطار القاهرة استعدادًا للسفر إلى تنزانيا.. شاهد

نشر عمرو السولية لاعب النادي الأهلي عبر حسابه على موقع " تويتر " صورة له من مطار القاهرة من استعدادات الفريق للسفر إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا.

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت التعليقات كالآتي:

السولية اللاعيب الكبير - العاشرة ان شاء الله يا سولية - ان شاء الله ترجعوا بالفوز