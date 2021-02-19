محمود حميدة يستعيد ذكرياته مع الساحر محمود عبد العزيز .. شاهد

استعاد الفنان محمود حميدة، ذكرياته مع الفنان الراحل محمود عبد العزيز، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

ونشر محمود حميدة، صورة له مع الراحل محمود عبد العزيز من احدي المناسبات وهو يداعب حفيدته، ونالت إعجاب متابعيها.

يذكر أن آخر اعمال محمود حميدة السينمائية فيلم "الغسالة" مع أحمد حاتم، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد سلام، تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد.

"الغسالة" إنتاج مشترك بين شركات "نيو سينشري" و"أفلام مصر العالمية" و"سينرجي"، ويتولى التوزيع محليًَا شركة "دولار فيلم".

احترف الفنان محمود حميدة، التمثيل منذ الصغر وكان عضوا في فرق التمثيل بالمدرسة بجميع مراحل التعليم.

في عام 1970 التحق بكلية الهندسة واستمر بها 7 سنوات وفشل في دراسة الهندسة ثم غير مساره التعليمي ليلتحق بكلية التجارة، وحرص أيضًا أن يكون عضوًا بفريق التمثيل بالكلية إلى أن أتم دراسته الجامعية.

بعد تخرجه في الجامعة عام 1981 التحق بإحدى الشركات العالمية بإدارة المبيعات وفي نفس الوقت مارس أيضا التمثيل والرقص من خلال فرق الهواة.

في عام 1986 أسند المخرج التليفزيوني أحمد خضر إليه دور البطولة في مسلسل تليفزيوني ولاقى أداءه اهتمام العاملين والمهتمين بصناعة السينما في مصر، ثم انطلق للعمل كممثل سينمائي في أدوار مختلفة في عديد من الأعمال الفنية السينمائية.

في عام 1996 قام بتأسيس شركة البطريق للإنتاج الفني والخدمات السينمائية التي قدمت العديد من الأعمال الفنية سواء من إنتاجها الخاص، أو القيام بأعمال المنتج المنفذ لجهات فنية أخرى.

ويعتبر فيلم جنة الشياطين الذي قامت الشركة بإنتاجه من أهم الأعمال السينمائية التي أنتجت في مصر واعتبره النقاد واحدًا من أهم مائة فيلم منذ قيام صناعة السينما في مصر حتى يومنا هذا، وقد نال العديد من الجوائز في مختلف المهرجانات التي شارك فيها.