محمد عدوية يطرح أحدث أغانيه "مش بالساهل" .. فيديو

طرح النجم محمد عدوية أغنية جديدة تحمل اسم "مش بالساهل" على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وهى من كلمات أحمد جابر وألحان محمد شحاتة وتوزيع وسام عبد المنعم وإنتاج ياسر حسانين، وقدمها عدوية بشكل جديد عليه، ونالت الأغنية إعجاب عدد كبير من جمهوره.
وتقول كلماتها "مش بالساهل نقابل حد يستاهل، زمن بيعلى في الجاهل وبيرخص ولاد الناس، شوفتو الخيبة بقوا يتباهو بالعيبة، سلامة النية دى مصيبة مبتجيبش إلا وجع الراس".
وأطلق مؤخرًا النجم محمد عدوية، أغنية دعمًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، "حياة كريمة"، والتي تدعم البسطاء والفئات الأكثر احتياجا.
وتركز الأغنية على أهمية مباردة "حياة كريمة لصالح الفئات الأكثر احتياجًا، وأن المبادرة تستهدف توفير حياة آدمية ولائقة بالبسطاء ودعمهم لتوفير احتياجاتهم وضمان معيشة كريمة لهم، وأن الدولة تحرص على رعاية هذه الفئات.
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