نائم بين التماسيح.. محمد رمضان يشعل السوشيال ميديا بصورة جديدة | شاهد

نشر الفنان الفنان محمد رمضان، صورة جديدة من كواليس تصوير مسلسله الجديد " موسى " وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر محمد رمضان فى الصورة وهو يرقد على الأرض وتحت رأسه تمساح كبير وفوقها تمساح صغير.

ويستكمل محمد رمضان، تصوير مشاهد مسلسله الجديد «موسى»، على قدم وساق، داخل مدينة الإنتاج الإعلامي؛ تمهيدًا لمنافسة المسلسل في الموسم الدرامي الرمضاني، للعام الجاري 2021.

وكثف محمد رمضان، عن تصوير مشاهده، اليوم، بعد عودته من دبي في رحلة انتهت سريعًا.

يأتي ذلك بعدما انتهى محمد رمضان، من تصوير مشاهد مسلسل «موسى» في أسوان، وغادر إلى دبي في رحلة قصيرة استغرقت يومين.



يذكر أن مسلسل «موسى» لـ محمد رمضان، يشارك في بطولته كل من: سمية الخشاب، هبة مجدى، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، مفيد عاشور، حمدى الوزير، وإنتاج شركة سينرجى للإنتاج الفني، وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.