27 فبراير .. تكريم ليلى طاهر في صالون الفنانة مديحة حمدي

يقام يوم السبت 27 فبراير الجاري، تكريم للفنانة القديرة ليلى طاهر، فى صالون الفنانة مديحة حمدى، بمركز الإبدع بحضور عدد من نجوم الفن والثقافة والمجتمع.

يذكر أن آخر ظهور للفنانة ليلى طاهر، كان فى مهرجان شرم الشيخ السينمائى، حيث تم تكريمها عن مجمل أعمالها الفنية.

ومن أشهر الأفلام التي شاركت بها ليلى طاهر "عفوا ايها القانون، وبطل للنهاية، وللنساء فقط، وعاشت للحب، والحب كده، وقطة على نار، والأيدي الناعمة، والمراهقان".