ووجهت المذيعة سؤالًا للكابتن مجدي عبد الغني، طالبته بوصف فساتين رانيا يوسف، بطريقة التعليق الرياضي، فقال: «لما نلاقي لعيب شاط كورة جامدة نقول عليها صاروخ وقنبلة، وهي دي فساتين رانيا يوسف».
يأتي ذلك، بعدما أثارت الفنانة رانيا يوسف الجدل بتصريحاتها عن ارتداء الحجاب والتي قالت إنه لم يفرض على النساء في مصر، بالإضافة إلى استشهادها بآية قرآنية والتي تبرر من خلالها إبراز مفاتنها.
تعرضت رانيا يوسف بعد هذه التصريحات إلى هجوم كبير من قبل الجمهور مما علها تخرج عن صمتها وتوضح حقيقة تلك التصريحات المثيرة للجدل، والتي أصدرتها خلال أحد البرامج الفضائية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صاروخ وقنبلة .. مجدي عبد الغني يعلق على فساتين رانيا يوسف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.