صاروخ وقنبلة .. مجدي عبد الغني يعلق على فساتين رانيا يوسف

حظيت حلقة أمس من برنامج «ليلة الخميس» عبر قناة mbc مصر الفضائية، على اهتمام عدد من نشطاء السوشيال ميديا الذين تداولوا تصريحات الضيوف في الحلقة، وكانوا: «رانيا يوسف ومجدي عبد الغني وحسن شاكوش».

ووجهت المذيعة سؤالًا للكابتن مجدي عبد الغني، طالبته بوصف فساتين رانيا يوسف، بطريقة التعليق الرياضي، فقال: «لما نلاقي لعيب شاط كورة جامدة نقول عليها صاروخ وقنبلة، وهي دي فساتين رانيا يوسف».