العراقية نور ستارز ترد بالصور والفيديو بعد أزمة عملية تجميل أنفها وتكشف تفاصيل الجراحة

نور ستارز اليوتيوبر العراقية أثارت جدلا واسعا بعدما خضعت لعملية تجميل في الأنف، وظهرت خلال الساعات الماضية لتكشف لمتابعيها عن تفاصيل هذه العملية والسبب في خضوعها لها.

نور ستارز تكشف تفاصيل خضوعها لعملية تجميل في الأنف

نور ستارز أجابت عن التساؤلات التي طرحها العديد من متابعيها عبر حسابها على "انستجرام" وتحديدا على خاصية "الاستوري"، حيث طلب البعض منها الكشف عن سبب قرارها في الخضوع لعملية في الأنف وأنها لم تكن تحتاح لهذه النوعية من العمليات، وردت نور ستارز أن العملية التي خضعت لها جاءت بسبب محاولة لتعديل موضع عظمة في الأنف، وأن خضوعها لهذه العملية لا يعني أن تتغير ملامحها أو تظهر بشكل مختلف ومغاير عن شكلها في الماضي فقالت: "كثير أسئلة عن عمليتي راح تفهموا أكثر بالجزء الثاني من فلوق العملية بس مثل ما قلت أنا ضبطت العظمة بانفي بس بالنهاية ضليت اشبه نفسي، ملاحظة مش كل اللي بيعمل تجميل انف لازم يكون عندو وجه جديد".

نور ستارز: "لم أخضع لعملية تجميل لأصبح مثل هيفاء وهبي أو انجلينا جولي"

نور ستارز أجابت كذلك عن سؤال حول نتيجة العملية وأن البعض لا يرى تغير كبير قد حدث لها رغم المعاناة التي عاشتها أثناء العملية والتحضير الكبير لها، حيث أوضحت اليوتيوبر نور ستارز أن فكرة خضوعها للعملية لم يكن بقصد من خلالها أن تظهر بشكل يشبه إحدى النجمات مثل هيفاء وهبي أو النجمة العالمية انجلينا جولي، بل كان هدفها أن تشبه نفسها مع تعديل بعض الأشياء من خلال العملية فقالت: "أنا عمليتي مناسبة لملامحي ولوجهي لأني بدي كون أشبه نفسي! يعني ما رحت للدكتور وقلتلوا بدي أنف هيفاء وهبي أو انجلينا جولي..لا رحت قلتلوا بدي اشبه نفسي بس ضبطي عالكسرة وعدلي هالشغلة..بتمني فهمتوني".

نور ستارز تجري عملية تجميل في الولايات المتحدة الأمريكية

نور ستارز رفضت الكشف عن سعر العملية التي خضعت لها، وأكدت أنها اجرت العملية بإشراف طبيب في الولايات المتحدة الأمريكية فكتبت:"ما احب اذكر سعر العملية بس عمليتي كانت جدا غالية بصراحة لأني عملتها مع دكتور عالمي وبأمريكا بس في دكاترة مناح واسعارهم معقولة وبالنسبة للعمر أفضل بعد 18 عاما"، وكانت نور ستارز قد تعرضت خلال الساعات الماضية لموجة من الهجوم من قبل بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بسبب خضوعها لعملية تجميل في الأنف، خصوصا أنها كانت في الماضي تؤكد عن رفضها للخضوع لمثل هذه النوعية من العمليات لكنها عادت وأكدت أن تفكيرها قد تغير في هذه النقطة فقالت: "نور في الماضي لم تكن ترغب أن تغير أي شيء في شكلها، لكن نحن بشر ونتغير".

نور ستارز تعتبر من أشهر اليوتيوبرز في العالم العربي، ويصل عدد متابعي قناتها الرسمية على "يوتيوب" ما يقارب من 17 ونصف مليون مشترك، وقد تصدر فيديو عملية التجميل الذي نشرته عبر قناتها أكثر من 2 مليون مشاهدة، وتصدرت به التريند، كما لديها شهرة واسعة على موقع "انستجرام" حيث يبلغ عدد متابعيها أكثر من 9 مليون.