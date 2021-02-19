صور طريفة ومميزة لعطلة ريا أبي راشد مع زوجها وابنتها في دبي

ريا أبي راشد تتواجد هذه الأيام في إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة برفقة ابنتها لولا وزوجها وذلك لحضور إحدى الفعاليات الخاصة، وقد كشفت الإعلامية اللبنانية عن لحظات مميزة جمعتها بأسرتها.

لحظات مميزة لريا أبي راشد مع أسرتها في دبي

ريا أبي راشد نشرت عبر حسابها على "انستجرام" مجموعة صور تجمعها بأسرتها أثناء قضائهم لوقت مميز في حديقة سفاري في دبي، وظهرت الإعلامية اللبنانية مع زوجها وابنتها لولا، وحرصت على التقاط الصور أثناء تواجدها هناك، ووصفت ريا أبي راشد يومها مع أسرتها بالصباح العائلي، كما أكدت أنها سوف تعود من جديد لاكتشاف ذلك المكان المميز فكتبت ريا أبي راشد: "قبل أن أقوم بتدريس الفصل الدراسي الرئيسي اليوم ، كان لدينا صباح عائلي رائع آخر! شكرا بالتأكيد سنعود لرؤية المزيد قريبا!".

ريا أبي راشد تحتفل بعيد ميلاد زوجها

ريا أبي راشد نشرت كذلك فيديو عبر خاصية "الاستوري" عبر حسابها على "انستجرام" يجمعها بأسرتها وعلقت عليه قائلة: "أنا أحب أسرتي"، ريا أبي راشد نشرت أيضا العديد من الصور لأبرز الزيارات التي قامت بها أثناء تواجدها في إمارة دبي والتي ظهرت فيها كذلك مع أفراد أسرتها، كما احتفلت بعيد ميلاد زوجها الإيطالي فاليريو كامارانو الذي وصفته بحب حياتها فكتبت: "حب حياتي منذ 2008 عيد ميلاد سعيد"، كما نشرت صورة أثناء احتفالها مع ابنتها بعيد ميلاد زوجها وقد حظت الصورة والفيديو بإعجاب العديد من متابعيها وكذلك زملائها وأصدقائها.

ريا أبي راشد تحتفل بانطلاق الموسم العاشر من برنامج " Scoop With Raya "

ريا أبي راشد احتفلت خلال الأيام الماضية بانطلاق الموسم الجديد من برنامجها "Scoop With Raya" والذي حقق نجاحا كبيرا، وبات من أبرز البرامج التي ينتظرها الجمهور العربي، ونشرت ريا أبي راشد عبر حسابها على "انستجرام" مقطع فيديو ترويجي بمناسبة الموسم الـ10 من برنامجها "Scoop With Raya" وقررت أن تظهر في الفيديو وهي تتقمص بعض الشخصيات السينمائية الشهيرة، التي ارتبط بها الجمهور، مثل شخصية هاري بوتر و "Black Widow" أو "الأرملة السوداء" التي جسدتها النجمة سكارليت جوهانسون، إضافة إلى شخصية جيمس بوند وغيرها من الشخصيات، يذكر أن ريا أبي راشد قد أجرت خلال الفترة الماضية اكثر من حوار منها حوارها مع النجمة العالمية أليسون جاني، والنجم كيسي أفليك.