بطولة جمال سليمان.. مهند حسني يخوض السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "الطاووس"

انتهى الفنان الشاب مهند حسني من تصوير 50% من مجمل مشاهده من مسلسل "الطاووس"، بطولة النجم العربي جمال سليمان، المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل 2021، بقيادة المخرج رؤوف عبد العزيز.

ويستكمل مهند، تصوير باقي مشاهده خلال السياق الدرامي للمسلسل الأسبوع المقبل، أمام النجم جمال سليمان، حيث يعد المسلسل بمثابة أول عمل فني يجمعهما سويا.

ويقدم مهند دورا محوريا هاما في المسلسل الجديد، حيث رشحه المخرج رؤوف عبد العزيز للعمل الجديد ضمن سياسته للدفع بالشباب خلال الفترة الماضية.

يشار إلي أن مسلسل الطاووس، بطولة النجم جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم ، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، ومها نصار، وهبة عبد الغني، مهند حسني، والفنانة الشابة فرح الزاهد، ، هذا إلى جانب مجموعة من الشباب الصاعد وهم يوسف الأسدي ريم المصرى وشيريهان الشاذلى ومينا نبيل و وجورج أشرف.

العمل سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

يذكر أن آخر أعمال الفنان مهند حسني، الجزء الخامس من مسلسل حكايات بنات، والذي تم عرضه خلال العام الماضي، من بطولة: "ميرنا نور الدين، وهند عبد الحليم، وهاجر أحمد، وأسماء جلال، وأحمد كرارة، وحازم إيهاب، وخالد منصور، وليلى حسين، ومحمد إبراهيم، وتأليف ماريان هاني، ونهال سماحة، وأشرف على الكتابة الناقد أحمد شوقي، وإخراج مصطفى أبو سيف.