فيديو أصالة تغني "بنت الجيران" مع حسن شاكوش .. شاهدوا كيف علّق الأخير

أصالة وحسن شاكوش خطفا الأنظار خلال الساعات الماضية بعد انتشار مقطع فيديو لهما ظهرا فيه وهما يغنيان أغنية "بنت الجيران" في إحدى السهرات الخاصة التي حضرها كل منهما.

أصالة تشارك حسن شاكوش في غناء "بنت الجيران"

حسن شاكوش نشر مقطع فيديو عبر حسابه على انستجرام وظهر فيه وهو يغني أغنيته الشهيرة "بنت الجيران" وكانت بجانبه النجمة السورية أصالة التي تفاعلت مع غنائه بالتمايل ومشاركته في غناء بعض الفقرات بالأغنية، وسط تفاعل كبير من قبل المحيطين بهم.

حسن شاكوش يعلق على لقائه بأصالة

حسن شاكوش عبر عن مدى سعادته بلقاء النجمة أصالة في هذا الحفل، وعلق على الفيديو قائلًا: "اتشرفت اني غنيت مع نجمة كبيرة بحجم أصالة.. سكر محلي" ولاقى مقطع الفيديو انتشارًا واسعًا بين متابعي أصالة ونجم المهرجانات الشعبية حسن شاكوش.

وتعتبر أغنية "بنت الجيران" إحدى أشهر الأغاني الشعبية التي طرحت قبل أكثر من عام وحققت نجاحًا كبيرًا على مستوى الوطن العربي ككل، وباتت الأغنية الأبرز في حفلات الزفاف والمناسبات، وحرص عدد من النجوم على التفاعل معها وغنائها.

أصالة تتحدث عن معاناتها بعد الانفصال عن طارق العريان

في سياق آخر كانت أصالة قد حلت ضيفة على برنامج "سهرانين" الذي يقدمه الفنان أمير كرارة وتحدثت عن مرحلة ما بعد انفصالها عن المخرج طارق العريان والتي عانت خلالها وكانت في حاجة للمساعدة، مما جعلها تذهب لأطباء نفسيين من أجل تجاوز هذه المرحلة التي أكدت أنها عانت فيه من جرح في روحها حسب وصفها.

وقالت أصالة: "دائما أرغب في مشاركة أحزاني مع أصدقائي وأحبابي، فلدي أصدقاء افضفض لهم عن الألم الذي أشعر به، بالإضافة إلى الأطباء النفسيين الذين كنت في حاجة لهم لأنني خلال الفترة الماضية وتحديدا بعد انفصالي أصبحت أعلم ماذا يعني الألم في الروح، وفي هذا الوقت كنت بحاجة إلى الفضفضة مع أطباء وأيضا الأصدقاء والأكثر أنس شقيقي فكنت اشتكي له دائما، وكان هو خير سند لي في هذه المرحلة فكان يدعم بشكل فيه نضوج وساعدنى بحب كنت في حاجة له".

كذلك كشفت عن تحضير ابنتها شام للزواج قريبا، كما أكدت أصالة أن الشخص الذي سوف ترتبط به ابنتها دوت الخليج تراهن عليه فقالت: "الشاب الذي تعيش معه قصة حب أتمنى أن يكون مثل ما أنا متوقعة، فهو شخص اراهن عليه".