مستشفى النجوم.. عملية جراحية ثانية لـ حورية فرغلي.. إصابة منى الحسيني بـ كورونا

تعرض عدد من النجوم فى الأيام الأخيرة إلى وعكات صحية مختلفة، وهو الأمر الذى أثار حالة من الجدل بخلاف بعض النجوم الذين يعانون من الإصابة بفيروس كورونا.
ويرصد «دوت الخليج» في التقرير التالي، تطورات الحالة الصحية للنجوم:
حورية فرغلي
تستعد الفنانة حورية فرغلي، لإجراء عملية جراحية ثانية، يوم الاثنين المُقبل، وذلك بعد نجاح العملية الجراحية الأولى لها مؤخرًا باستئصال العظام من القفص الصدري، وبدء حالتها الصحية في التحسن التدريجي.
وكشف مصدر مقرب من الفنانة حورية فرغلى تطورات الحالة الصحية لها؛ بعد أن أجرت العملية الأولى الخاصة بتركيب عظمة فى الأنف والتى أجرتها فى أمريكا بولاية شيكاغو.
وقال المصدر لـ "دوت الخليج" إن حورية فرغلى بحالة صحية جيدة، بعد أن أجرت العملية الأولى، وأنها حاليا تخضع لجرعات الأكسجين من أجل إجراء العملية الثانية خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأضاف المصدر أن كل ما يتردد عن تدهور حالتها الصحية أمر غير حقيقى وهى بحالة صحية جيدة، ونطلب لها الدعاء بالشفاء العاجل وأن تعود بالسلامة إلى مصر.
وقال المصدر إنه تم الانتهاء من أول عملية جراحية لها واستغرقت حوالى 10 ساعات، وتتلخص العملية فى استئصال جزء من قفصها الصدري، مضيفًا أن الفنانة حورية فرغلي تستعد لإجراء العملية الثانية.
منى الحسيني
أعلنت الإعلامية منى الحسيني، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19.
وكتبت منى الحسيني، في منشور لها عبر فيسبوك: «الكورونا أكبر عدو لعين، بس إن شاء الله هقوى عليه بقوة لا إله إلا الله .. دعواتكم أحبائي.. دمتم بصحة وعافية يارب».
دارين حداد
كشفت الفنانة دارين حداد عن تطورات الحالة الصحية الخاصة بها بعد اعلان اصابتها بفيروس كورونا المستجد.
وطمأنت دارين جمهورها على حالتها الصحية قائلة فى تصريح لـ "دوت الخليج" : اننى فى حالة صحية جدية ومستقرة وانا حاليا اقضى فترة عزلى مع الالتزام التام بالبروتوكول الخاص بوزارة الصحة.
وأعلنت الفنانة التونسية دارين حداد عن اصابتها بفيروس كورونا المستجد وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
دعاء صلاح
أعلنت الإعلامية دعاء صلاح، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وقالت في تصريحات صحفية: "أجريت تحاليل طبية عقب الشعور بأعراض الفيروس، للاطمئنان على حالتي الصحية، وللأسف أثبتت نتيجة التحاليل ايجابيتها.. الحمد لله على كل حال، أتمنى من الجميع الدعاء لي في هذه المحنة التي تعرضت لها".
وأضافت دعاء صلاح، أنها تلتزم حاليا بالعزل المنزلي، بعيدا عن أسرتها وتتلقى بروتوكول العلاج.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مستشفى النجوم.. عملية جراحية ثانية لـ حورية فرغلي.. إصابة منى الحسيني بـ كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.