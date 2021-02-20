نشرت الفنانة ولاء شريف صورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام. وظهرت ولاء من الاهرامات وعلقت قائلة : يوم عظيم. يذكر أن شاركت ولاء الشريف في بطولة مسلسل "فكرة بمليون جنيه"، الذي عرض في موسم رمضان 2019. "فكرة بمليون جنيه" بطولة علي ربيع وكل من صلاح عبد الله وصابرين وسهر الصايغ وكريم عفيفي وطارق عبد العزيز وملك قورة وأحمد خالد صالح وخالد كمال وولاء الشريف وخالد عليش وندي عادل ومحمد محمود. والمسلسل من إنتاج شركة "المتحدين" للمنتج صادق الصباح، ومن تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن ومحمد فتحي عبد المقصود وشريف يسرى ومن إخراج وائل إحسان.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد.. ولاء شريف في أحدث ظهور لها من الأهرامات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.