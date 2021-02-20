الإنسان يغير جلده كل يوم.. سهر الصايغ توجه رسالة عبر انستجرام

وجهت الفنانة سهر الصايغ رسالة لجمهورها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتبت سهر الصايغ :لا تنظر الي ما يرتسم على الوجوه ولا تستمع الى ما تقوله الألسن ولا تلتفت إلى الدموع، فكل هذا هو جلد الإنسان والانسان يغير جلده كل يوم ولكن ابحث عما هو تحت الجلد .

وتابعت :لا ..ليس القلب فالقلب هو الآخر يتقلب ولهذا يسمونه قلبا، ولا العقل ..فالعقل يغير وجهه نظره كلما غير الزاويه التي ينظر منها ،وقد يقبل اليوم ما أنكره بالأمس ، إذا اردت ان تفهم انسانا فأنظر الي فعله في لحظة اختيار حر.

يذكر ان شاركت سهر الصايغ في مسلسل "النهاية" بطولة النجم يوسف الشريف وتأليف عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامي ويشارك فى البطولة كل من عمرو عبد الجليل، ناهد السباعي، أحمد وفيق، محمد لطفي، محمود الليثي، سهر الصايغ وياسمين علي.