وش الخير.. محمد الشرنوبي يوجه رسالة رومانسية لزوجته

نشر الفنان محمد الشرنوبي، صورة جديدة برفقة زوجتة راندا رياض من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعى انستجرام. وعلق الشرنوبي على الصورة قائلا : My success means nothing without you in my life، انتي وش الخير ❤️ وجاءت لهما التعليقات كالآتي: تجننوا، حلوين اوي، ربنا يخليكم لبعض يذكر أن الفنان محمد الشرنوبي فاجأ جمهوره في ديسمبر الماضي، بإعلان خطبته على راندا رياض، مديرة أعمال المطربة أنغام. ‏وكان من المقرر أن يقيما حفل زفاف كبير لكن بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد أقاما حفلا بسيطا اقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين في منتصف يونيو الماضي.

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