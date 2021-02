وش الخير.. محمد الشرنوبي يوجه رسالة رومانسية لزوجته

نشر الفنان محمد الشرنوبي، صورة جديدة برفقة زوجتة راندا رياض من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعى انستجرام.

وعلق الشرنوبي على الصورة قائلا : My success means nothing without you in my life، انتي وش الخير ❤️

وجاءت لهما التعليقات كالآتي:

تجننوا، حلوين اوي، ربنا يخليكم لبعض

يذكر أن الفنان محمد الشرنوبي فاجأ جمهوره في ديسمبر الماضي، بإعلان خطبته على راندا رياض، مديرة أعمال المطربة أنغام.

‏وكان من المقرر أن يقيما حفل زفاف كبير لكن بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد أقاما حفلا بسيطا اقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين في منتصف يونيو الماضي.