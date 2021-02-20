صلاح عبد الله: عزت العلايلى أقرب الفنانين إلى قلبي.. وسعيد بتكريمي في دورة تحمل اسمه

قال الفنان صلاح عبد الله انه احب الفنان الراحل عزت العلايلى وهو من اقرب الفنانيين الى قلبى وعشنا حياة طويلة معا ، وهو نجم كبير جدا وله مسيرة فنية مختلفة وانا فخور باننى تكرمت فى مهرجان الاسكندرية فى دورة تحمل اسم الفنان الكبير عزت العلايلى .
وتابع صلاح عبد الله أن المنتج الكبير ممدوح الليثي اتصل بى اثناء تصوير فيلم " الدادة دودى " وكان هو رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائى واصر على حضورى لاستلام جائزة بالمهرجان ، وايضا هناك موقف رائع من الفنان الكبير محمود حميدة وحديثه عنى ، وقال ان صلاح عبد الله فنان كبير وهو يعطى انطباع ومعنى مصر واهل مصر .
واضاف خلال حلوله ضيفا مع الاعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامج واحد من الناس على شاشة الحياة ، ان كل فنان يحلم بالوصول الى القمة ولو لم يستطع من المهم ان تكون قريبا منها ، فى ناس تيأس وتستسلم وهناك العديد من النماذج ، والحمد لله حققت حوالى 60 % من احلامى خلال مشوارى المهنى .
وعن المستر سين فى حياته اجب صلاح عبد الله أنه قدم العديد من المشاهد المهمة ومنها مشهد لوحيد حامد مع يسرا من فيلم دم الغزال ، وايضا مشهد مع ماجد الكدوانى فى فيلم " كباريه " وهو من اجمل الادوار فى مسيرتى وله موقف رائع عن الشخصية انه لا يشرب الخمر ويقوم بالذهاب لعمل عمرة على الرغم من انه يدير كباريه .
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