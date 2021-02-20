شاهد.. ياسمين رئيس في زي سوبر مان

نشرت الفنانة ياسمين رئيس، صورا جديدة ساخرة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
وظهرت ياسمين رئيس في هيئة سوبر مان وعلقت قائلة: سوبر ياسمين.
يُذكر أن آخر أعمال ياسمين رئيس، مشاركتها في فيلم "لص بغداد"، ولاقت شخصيتها في الفيلم قبول الجماهير، وحقق الفيلم إيرادات عالية حيث يعتبر من أول الأفلام الكوميدية الأكشن لها.
وتقوم ياسمين رئيس بتصوير دورها فى فيلم "جارة القمر" الذى تعود به للتعاون للمرة الرابعة مع زوجها المخرج هادى الباجوري.
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