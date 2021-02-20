لا ينسى.. نانسي عجرم تكشف ذكرياتها مع حفل ستاد القاهرة

كشفت الفنانة نانسي عجرم، في مقابلة لها مع شبكة CNN، أن الحفل الغنائي الذي أحيته في ستاد القاهرة الدولي قبل عام، كان أبرز حفلاتها التي لا تنسى، مشيرة إلى شعورها بالمفاجأة لتواجد 100 ألف شخص من الجمهور.

وأضافت نانسي عجرم، أنها لم تشعر بقدميها خلال الحفل أثناء المشي بسبب الصوت، معربة عن فرحتها بالحفل التي وصفته بأنها شعرت وكأنها ميسي أو رونالدو، وهذا ما جعلها تفكر في لاعبي كرة القدم وكيف يقومون بالتركيز وسط هذه الجماهيرية.