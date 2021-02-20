سميرة سعيد بالفيديو:"كنتُ مرتبطة وانفصلنا قبيل الزواج وصعب أن أجد الحب الآن"

سميرة سعيد استكملت الجزء الثاني من حوارها مع الإعلامية وفاء الكيلاني في برنامج "السيرة" الذي يعرض على قناة "dmc" و"أبوظبي"، وتحدثت الفنانة المغربية عن تفاصيل كثيرة عن زواجها وعلاقتها مع ابنها شادي.

سميرة سعيد تكشف سبب فشل زواجها من والد ابنها الوحيد

سميرة سعيد تحدثت في لقائها مع الإعلامية وفاء الكيلاني عن زوجها السابق مصطفى النابلسي والد نجلها الوحيد شادي والسبب في انفصالهما، حيث أوضحت أنها كانت تعيش في المغرب بينما كان طليقها يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية وهذا التباعد كان أحد أسباب الانفصال، كما أوضحت أن علاقتها بوالد ابنها قوية وانها تحافظ على مستوى من الود مع أفراد اسرته وابنائه لكونهم كذلك اخوات نجلها فقالت سميرة سعيد: "تزوجت عام 1994، وانجبت ابني شادي في عام 1995، الزواج استمر 4 سنوات وهناك رابط أدبي بيني وبين والد ابني شادي، فهو رجل طيب ومحترم، ولقد انفصلنا لاسباب منها انه يتواجد في الولايات المتحدة الأمريكية وأنا كنت اتواجد في المغرب، واولاده اعتبرهم أولادي، لأنهم أخوات شادي، وزوجة والد ابني شادي احترمها واقدرها، ولم اتزوج في السر، ولا استطيع أن أحدد هل زيجاتي كان العقل يسيطر عليها أم لا".

سميرة سعيد: "لم أندم على عدم زواجي خلال السنوات الماضية"

سميرة سعيد أكدت كذلك أن بعد فشل زواجها من الموسيقار هاني مهنا، ومصطفى النابلسي، بدأت تعتاد على حياة الوحدة، وأن هناك علاقة كادت أن تتوج بالزواج لكنها لم تكتمل، فقالت: "بدأت اعتاد على حياة الوحدة، ولم أعد قادرة على تحمل حياة المشاركة، وقد عشت قصة حب وحيدة بعد زيجاتي لكنها لم تنجح، ولم اندم بشكل كامل على عدم زواجي بعد انفصالي الأخير، لكن في بعض الاوقات اشعر بالندم عندما أمر بظروف احتاج خلالها لشخص يبادلني الاهتمام والرعاية، واعتقد أنه من الصعب أن يوقف الانسان البحث عن الحب لكنني احتاجه بشكل مختلف وهذا من الصعب إيجاده الآن".

سميرة سعيد: "أنا كتاب مفتوح بالنسبة لابني شادي"

سميرة سعيدة أشارت إلى علاقتها بنجلها الوحيد شادي النابلسي، وكيف تتعامل معه موضحة أنه يشبهها في أشياء كثيرة فقالت: "من الممكن أن أكون السبب في فشل زيجاتي، لكن بالتأكيد أي فشل للزواج يكون بسبب الطرفين، أما بالنسبة لابني فأنا علمته كيف يحترم والدته واصدقائه ومن حوله وكيف يكون قادرا على مواجهة المجتمع، وهذه أكثر الأشياء التي نجحت فيها، فهو بالتأكيد يشبهني في الكثير من الاشياء، وأنا اتدخل في اختياراته عندما أجده يثق بشكل زائد عن اللازم في بعض المواقف، وأتمنى أن يتزوج في حياتي، فهو لا يزال لم يستقر في حياته العملية، لكن اعتقد أن أمامه مشوار طويل، وأنا كتاب مفتوح لابني فهو يعرف كل شيء عني ولا اخفي شيء عنه، واكثر أغنية يحبها لي دوت الخليج (ليالي زمان)".

سميرة سعيد: "لا استبعد تركي للمجال الفني"

سميرة سعيد أوضحت أن التفكير في ترك المجال الفني فكرة مطروحة وليست مستبعدة، وسوف تتخذ هذه الخطوة عندما تشعر أنها غير قادرة على أن تقديم نفس الأداء الذي عرفت به، كما أكدت أن أمنيتها أن يتذكرها الجمهور بعد رحيلها فقالت: "سجلت 3 ألبومات في ليلة واحدة، (سبني لوحدي )، و(مش هتنازل عنك)وهناك ألبوم ثالث لا اتذكره، لكن آخر البوم قدمته في عام 2015، وسوف استعد لألبوم لأقدمه على مدار العام، وأؤكد أنني قوية من داخلي لكنني أفكر في الكثير من الأوقات في الاعتزال وترك المجال الفني، وأطرح على نفسي العديد من الأسئلة حول شكلي وأدائي، وعندما أشعر بأنني غير قادرة على تقديم ما اعتاد عليه الجمهور مني فلن انتظر ان يخبرني أحد بذلك، ولا أزال أفكر في كتابة مذكراتي والذي سوف تحمل اسم (رحلة طويلة)، وسوف أهدي سيرتي لكل الناس، وأطلب منهم فقط أن يتذكروني".