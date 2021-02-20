طلاق هبة الدري من نواف العلي والأخير يتبرأ من تصرفاتها ..شاهدوا

نواف العلي أعلن بشكل مفاجئ عن انفصاله عن زوجته الفنانة هبة الدري، ولم يكشف الفنان الكويتي عن أي تفاصيل أو أسباب لهذا الانفصال.

نواف العلي يعلن انفصاله عن زوجته الفنانة هبة الدري

نواف العلي نشر على خاصية "الاستوري" عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" عن انفصاله بشكل رسمي عن زوجته الفنانة هبة الدري، الفنان الكويتي لم يتحدث عن سبب الانفصال او تفاصيله، بل اكتفى بالإعلان عن الانفصال، وكذلك التأكيد علي وقوعه منذ فترة في رسالة لإخلاء مسئوليته عن اي تصريحات قد تطلقها الفنانة هبة الدري، حيث رغب الفنان نواف العلي في التأكيد على هذا الأمر في رسالته التي نشرها، والتي أوضح من خلالها أنه لم يكن يرغب في الكشف عنه فكتب: "اعلن انفصالي عن هبة الدري بشكل رسمي، والانفصال كان من فترة بس ما حبيت أعلن عنه، بس الحين أخلي مسؤوليتي عن أي تصرف أو كلام قالته أو بتقوله".

هبة الدري لم تعلق على خبر انفصالها عن نواف العلي

هبة الدري لم ترد حتى الآن عن انفصالها عن الفنان نواف العلي وكان آخر منشور لها نشرته عبر حسابها على "انستجرام" رسالة أكدت فيها على رغبتها في الصمت فكتبت: "الصمت في بعض المواقف مهابه"، الفنان نواف العلي تزوج من الفنانة هبة الدري في عام 2012 ولديهما طفلين هما بدر وفهد، وقد صدم العديد من متابعي النجمين بسبب خبر انفصالهما حيث أن الفنانة هبة الدري والفنان نواف العلي كانا يتمتعان بعلاقة قوية، وينشر كل منهما العديد من الصور العائلية التي تجمعهما، وكان آخر عمل شارك فيه الثنائي هو مسلسل "بيت بيوت"، وكذلك مسلسل "الروح والرية" والذي من المنتظر أن يتم عرضه قريبا ويشارك في بطولته كل من الفنانة شيماء علي، ويعقوب عبدالله، وريم ارحمة، وفاطمة الحوسني، وعبدالله التركماني.

هبة الدري تشارك في بطولة مسلسل "مارغريت" مع حياة الفهد

هبة الدري بدأت خلال الفترة الماضية في تصوير مسلسل "مارغريت" الذي تتعاون فيه مع الفنانة الكبيرة حياة الفهد، والذي من المقرر أن يعرض في شهر رمضان القادم على قناة mbc، وقد انطلق تصوير العمل في دولة البحرين في الفترة الأخيرة حيث يتواجد أغلب نجومه هناك، ويرغب صناعه في الانتهاء من تصويره قبل حلول شهر رمضان، ويشارك في بطولة المسلسل مجموعة كبيرة من النجوم منهم الفنان حسن البلام، وسعاد علي، ونور الكويتية، وحمد العماني، والعمل من تأليف محمد شمس، وعلي شمس، و إخراج باسل الخطيب,