بالفيديو.. مي عمر تبكي بسبب نهاية "لؤلؤ" وهل تحترف الغناء والتأليف ؟!

مي عمر حلت ضيفة على برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة "cbc"، وكشفت عن كواليس تحضيرها لمسلسل "لؤلؤ" والسبب في رفضها للنهاية التي قدمت في العمل.

مي عمر: تمنيت أن تكون نهاية مسلسل "لؤلؤ" سعيدة

مي عمر أكدت في تصريحاتها لبرنامج "معكم" رفضها لنهاية مسلسل "لؤلؤ" وأنها بكت بسبب هذه النهاية، حيث كانت تفضل أن تقدم نهاية سعيدة ومختلفة عما تم تقديمه، وأن شخصية مجدي لم تكن تستحق هذه النهاية، كما أكدت انها تعتبر المسلسل هو التجربة الأهم في مسيرتها الفنية فقالت: "نهاية مسلسل (لؤلؤ) تسببت في ضيقي، وكنت أتمنى أن ينتهي العمل بشكل سعيد، فلم أكن أرغب أن تكون هذه دوت الخليج نهاية شخصية مجدي النقية، البعض صدم بهذه النهاية، أما والدي اعترض عليها أيضا، وأكد لي أن شخصية مجدي لا تتناسب معها فكرة القتل، أما بالنسبة لشخصية مروة فأعتقد أن غدرها هو الأصعب من غدر شخصية بدر لكونها كانت دوت الخليج الاقرب للؤلؤ، واعتبر المسلسل أهم تجربة في حياتي الفنية وأبرز محطة فنية لي وسعيدة بالنجاح الذي حققه".

مي عمر: قصة "لؤلؤ" ليس لها علاقة بالفنانة شيرين عبدالوهاب

مي عمر أوضحت انها لم تكن الفنانة التي قامت بالغناء في مسلسل "لؤلؤ" لكنها قامت بتسجيل الأغاني والتدريب عليها حتى تظهر بالشكل الذي رآه الجمهور فقالت مي عمر: "فكرة أن نقدم أغاني في المسلسل وتنسجم مع ادائي تسببت في ضغط كبير لصناع العمل، وعند طرح أغاني المسلسل اعتقد البعض أن الأغاني بصوتي لدرجة أن بعض أصدقائي تحدثوا معي عن ذلك، لكن الحقيقة عكس ذلك وكل ما في الامر أنني تدربت على الأغاني التي قدمت وسجلتها مع الملحن نادر حمدي".

مي عمر ردت على الشائعات التي تناولها البعض بأن المسلسل عن قصة الفنانة شيرين عبدالوهاب فقالت: "قصة مسلسل (لؤلؤ) البعض ربطها بقصة شيرين عبدالوهاب لكن العمل ليس له علاقة بها فشيرين صاحبة قصة كفاح، وبعيدة تماما عن هذا الجدل، بالنسبة لنجاح المسلسل بدأت أشعر به بعد عرض الحلقة الثالثة، لكن كنت انتظر استمرار هذا النجاح، وهذا ما حدث بعد عرض الحلقة الـ10".

مي عمر: لا ارغب أن أصبح مؤلفة أو مطربة أركز فقط في التمثيل

مي عمر كشفت كذلك عن رأيها في الجدل الذي أثير حول أن المسلسل من قصتها كما أشارت إلى سبب إشراف المخرج محمد سامي على إخراج وتأليف العمل فقالت: "المسلسل قصة مي عمر، وليس من تأليفي وهذا يحدث كثيرا في الدراما أن تكون هناك قصة ويتم العمل عليها، ولا أريد أن أكون مؤلفة او مطربة، بل أنا ممثلة فقط، فكرة الاشراف على الإخراج موجود في مصر منذ زمن وكذلك في العديد من دول العالم، والمخرج محمد عبدالسلام هو مساعد المخرج محمد سامي لأكثر من 7 سنوات وتعلم منه الكثير، وكان يجب أن يكون هناك مرجع نعود إليه بالنسبة للإخراج والتأليف".

مي عمر أشارت كذلك إلى مشاركتها في مسلسل "نسل الأغراب" الذي من المقرر أن يعرض في شهر رمضان القادم، حيث كشفت عن شخصيتها في المسلسل فقالت: "قبل اسبوع من نهاية تصوير مسلسل (لؤلؤ) بدأت تصوير مسلسل (نسل الأغراب) مع كل من الفنان أحمد السقا وأمير كرارة، ولا استطيع أن أكشف عن تفاصيل العمل، لكن أقدم شخصية فتاة صعيدية، وهذا لأول مرة في مسيرتي الفنية أن أقدم مثل هذه النوعية من الشخصيات، لكن اريد ان أؤكد أن المسلسل مبهر في كل شيء، ولا أريد ان أحرق أحداثه".