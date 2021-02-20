بألفاظ خادشة.. بدرية طلبة تفضح متحرشا

فضحت الفنانة بدرية طلبة، شخصا قام بالتحرش الجنسي بها، وذلك بنشر الرسائل التي بعثها لها من خلال هاتفه.

ونشرت بدرية طلبة، عبر صفحتها على فيسبوك، صورة من رسائل المتحرش، التي احتوت على الفاظ خادشة وخارجة، بفرض التحرش الجنسي بها، وعلقت، اتفضلوا متحرش.

وفضحت بدرية طلبة، ذلك الشخص بنشر رقم هاتفه، وصورته، ولم تكشف عن الإجراء التي سوف تتخذه ضده، او الاكتفاء بفضحه على الملأ.