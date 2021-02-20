يقدم موقع "دوت الخليج" الإخباري عددا من الموضوعات المهمة على مدار الساعة عبر السوشيال ميديا وإليكم أبرزها: احتفل لاعب الزمالك إمام عاشور بعيد ميلاده عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام . وجهت الفنانة سهر الصايغ رسالة لجمهورها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. نشر الفنان محمد الشرنوبي، صورة جديدة برفقة زوجته راندا رياض من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعى إنستجرام. نشرت الفنانة هنا شيحا صورة جديدة عبر خاصية الاستوري، من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. نشرت الفنانة ياسمين رئيس، صورا جديدة ساخرة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". نشرت الفنانة نرمين الفقي صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز السوشيال ميديا.. محمد الشرنوبي يوجه رسالة رومانسية لزوجته ..إمام عاشور يحتفل بعيد ميلاده .. إطلالة جديدة لـ هنا شيحة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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