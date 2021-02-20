هنا الزاهد: شكرا لـ50 مليون مشاهد تابع ساندى كراش

أعربت هنا الزاهد عن بالغ سعادتها بردود الأفعال حول حكاية "ساندى كراش" من مسلسل حلوة الدنيا سكر، والذى يعرض حاليا على شبكة قنوات dmc.



ووجهت الشكر لأكثر من 50 مليون مشاهدة تابع الحلقة، مشيرة إلى أنه دفعة كبيرها لها وفريق العمل.

ومن المنتظر أن تعرض اليوم السبت، أولى حلقات حكاية "المتخصصة" وهى ثانى حكايات مسلسل "حلوة الدنيا سكر". ويعرض المسلسل حصريا على شاشة dmc فى تمام الساعة الثامنة مساء، ويعاد في المواعيد التالية: الساعة 3 صباحًا، و 12.30 ظهرًا.

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