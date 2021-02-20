بإطلالة جديدة.. إنجى خطاب لـ متابعيها: كن ذا قلب جميل مهما تأذيت

شاركت الفنانة إنجى خطاب متابعيها بـ صورة لها عبر موقع التواصل الاجتماعى " إنستجرام ". وعلقت إنجى خطاب على الصورة قائلة: "الذين يحملون قلبا نقيا هينا لينا يفوزون في النهاية وعند ربهم هم الأفضل دائما فالله يحب كل ذي قلب هين لين ، فكن ذا قلب جميل مهما تأذيت لا تخسر قلبك النقي ..". يُذكر أن إنجي خطاب شاركت في السباق الرمضاني الماضي 2019 بمسلسل "كلبش 2"، من بطولة أمير كرارة وإخراج بيتر ميمي. وشاركت إنجي بمسلسل "وش تاني"، مع كريم عبد العزيز وحسين فهمي ومحمد لطفي ومنة فضالي.

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