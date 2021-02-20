تدهور الحالة الصحية لـ مشاري البلام ودخوله العناية المركزة بسبب "كورونا" والنجوم يناشدون الدعاء له

مشاري البلام يواجه لحظات صعبة بعد إصابته بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية، حيث تدهورت حالته بشكل متسارع في الساعات الأخيرة مما تسبب في دخوله العناية المركزة، وقد نشر العديد من النجوم صور للفنان الكويتي وطالبوا الدعاء له.

دخول الفنان مشاري البلام للعناية المركزة

مي العيدان نشرت عبر حسابها على "انستجرام" صورة للفنان الكويتي مشاري البلام، حيث أوضحت أن حالته الصحية شهدت تدهورا في الساعات الأخيرة بسبب إصابته بفيروس كورونا، وأكدت أن مشاري البلام قد تم إدخاله العناية المركزة بعدما انخفضت نسبة الأكسجين في الدم، وطلبت الإعلامية الكويتية الدعاء له حتي يستطيع أن يتجاوز هذا الوضع الصحي المتأزم فكتبت مي العيدان: "دعواتكم لاخونا الفنان مشاري البلام تم ادخاله الى العناية المركزة بمستشفى جابر بعد انخفاض الأكسجين بسبب إصابته بفايروس كورونا . . دعواتكم فلا يرد القضاء سوى الدعاء".

النجوم يساندون الفنان مشاري البلام بعد تدهور حالته الصحية

محمد الشعيبي الفنان السعودي نشر صورة تجمعه مع الفنان مشاري البلام وطلب من متابعيه الدعاء له بعد التدهور الذي شهدته حالته ودخوله العناية المركزة، فكتب محمد الشعيبي: "دعواتكم لاخوي مشاري البلام يرقد حاليا بالعناية المركزه ..اللهم اشفيه وعافيه يارب"، محمد الحملي الفنان والمخرج الكويتي نشر كذلك صورة للفنان مشاري البلام وتمنى ان تمر من هذه الأزمة الصحية عليه بردا وسلاما فكتب عبر حسابه على "انستجرام": "تقوم بالسلامة يا بو صالح. الحبيب مشاري البلام"، وطلب الفنان محمد العجيمي من متابعيه الدعاء للفنان مشاري البلام عبر حسابه على "انستجرام" فكتب: "رجاءً ابي دعوة وليس لايك لأخونا وحبيبنا مشاري البلام".

رسالة الفنان مشاري البلام لزملائه بعد إصابته بكورونا

مشاري البلام أعلن خلال الأيام الماضية عن إصابته بفيروس كورونا ونقله إلى المستشفى جابر الأحمد بالكويت وذلك عبر حسابه على "انستجرام"، مشاري البلام شكر كذلك زملائه ومتابعيه على المساندة الكبيرة له بعد انتشار أخبار نقله إلى المستشفى وسعي العديد منهم للتواصل والاطمئنان على حالته الصحية، وطلب أن يتفهم زملائه حالته وسبب عدم رده على الرسائل التي تصل إليه منهم، كما طلب مساندته بالدعاء من أجل تجاوز وضعه الصحي فكتب: "لا تنسوني من دعائكم الحمدلله على كل حال، ومشكورين أهلي والفنانين والجمهور الوفي الحبيب على السؤال وكل اللي صار أثناء التطعيم، انصبت بكورونا قدر الله وما شاء فعل، وسامحوني ما أقدر أرد على الاتصالات".

وكان الفنان مشاري البلام قد تلقي قبل إصابته بأيام الجرعة الأولى للقاح فيروس كورونا.