بالكمامة.. صلاح عبد الله يشارك جمهوره صورة له | شاهد

نشر الفنان صلاح عبدالله صورة له من خلال حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وعلق صلاح عبد الله على الصورة قائلا "صباح الخير".
وعبر الفنان الكبير صلاح عبدالله، عن تقديره لزوجته، مؤكدا أنه يكن لها كل الاحترام والتقدير دائما.
وأضاف عبدالله، في حواره لبرنامج واحد من الناس، المذاع عبر شاشة الحياة، مساء أمس الجمعة، "وزوجتى باعت شبكتها حتى أستطيع أجيب التليفون الفورى عشان استقبل أوردرات السينما، وابنتى الكبرى وش السعد عليا".
وتابع الفنان الكبير صلاح عبدالله، أن عندما حملت زوجتى بدنيا ابنتى الكبرى، كانت الأمور المادية صعبة، وقمت بالمشاركة فى بعض الأعمال حتى لو أننى لم أكن بالرضا عنها.facebook
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