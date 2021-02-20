بعد الوصول لهويته.. تطورات جديدة حول المتحرش بالفنانة بدرية طلبة

وبالدخول لحساب المتحرش على فيسبوك، تبين أن الفنانة بدرية طلبة، ومحبيها شنوا هجومًا عنيفًا على هذا الشخص من خلال التعليقات والردود على صورة سبق ونشرها عبر حسابه.
يأتي ذلك بعدما فضحت الفنانة بدرية طلبة، شخصا قام بالتحرش الجنسي بها، وذلك بنشر الرسائل التي بعثها لها من خلال هاتفه.
ونشرت بدرية طلبة، عبر صفحتها على فيسبوك، صورة من رسائل المتحرش، التي احتوت على ألفاظ خادشة وخارجة، بغرض التحرش الجنسي بها، وعلقت: "اتفضلوا متحرش".
وفضحت بدرية طلبة، ذلك الشخص بنشر رقم هاتفه، وصورته، ولم تكشف عن الإجراء الذى سوف تتخذه ضده، أم إنها ستكتفى بفضحه على الملأ.
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