عاصي الحلاني لمتابعيه: البعض يغيثون الناس كالمطر وآخرون مهما زرعت فيهم لا وفاء ولا ثمر

وجه الفنان عاصي الحلاني، رسالة إلى متابعيه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

‏وكتب عاصي الحلاني عبر "تويتر"، "البعض يغيثون الناس كالمطر وآخرون يظللون كالشجر.. وبعضهم كالصحراء.. مهما زرعت فيهم.. لا وفاء ولا ثمر".

وكان عاصي الحلاني، كشف أثناء لقائه ببرنامج "عايشة شو" المذاع على قناة "المحور"، عن طموحاته، قائلاً "من ضمن طموحاتي أن أقف على الخشبة التي وقفت عليها فيروز وأم كلثوم وصباح ووديع ونصري شمس الدين، وكنت أتمنى تقديم عمل مسرحي استعراضي".

وأوضح عاصي الحلاني، "سنة 2009 قدمت عملًا في مهرجانات بعلبك الدولية، ثم قمت بعمل مسرحيتين على خشبة مهرجان بعلبك الدولية، وهذه اللحظات كانت من أفضل المحطات في حياتي، ومن أمنياتي التي كنت أتمناها".

وتابع "لا أتذكر أن هناك شيئا ندمت عليه في حياتي وليس هناك إنسان لا يخطئ ويجب أن نتعلم من خطئنا وتربيت في منزلنا علي محبة إخوتي وراضٍ عن مسيرتي الفنية".