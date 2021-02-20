أطلقت المغربية زينب أسامة، الإعلان الدعائي الخاص بفيديو كليب أغنيتها الجديد " كيفي كيف الناس " ، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع رفع الفيديوهات يوتيوب.
الأغنية من كلمات وألحان خالد سلام وتوزيع بلال أفريكانو، أما الكليب تم تصويره تحت إشراف المخرج سعيد موسارية.
" كيفي كيف الناس " وهي ثاني أعمال ألبوم زينب الجديد، وهي باللهجة المغربية وذلك بعد النجاح الذي حققته أغنية " دار العام ".
" برا المقارنة " هو العنوان الذي أطلقته زينب على ألبومها، إذ يتضمن أنماط موسيقية مختلفة وتوليفة من لهجات مختلفة من بينها: اللهجة المغربية والمصرية والخليجية... ومفاجآت أخرى سيتم الكشف عنها لاحقا.
تعاونت زينب في ألبومها الجديد، مع العديد من الشعراء والملحنين والموزعين من قبيل: خالد سلام، محمد النادي، مدين، مصطفى شكري، أحمد الجندي، سام إيميل، محمود عبدالله، أحمد المالكي، طارق عبدالجابر، أسامة عبدالهادي، بلال أفريكانو.
يشار أن أخر أعمال زينب اسامة، أغنية " دار العام " اولى أغاني ألبوم " برا المقارنة " حيث إختارت أن تدمج فيها الموسيقى العصرية مع بعض إيقاعات العيطة لتوافق كلمات الأغنية والجمل اللحنية التي صاغها الفنان خالد سلام ووزعها بلال أفريكانو.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المغربية زينب تطلق برومو كليب كيفي كيف الناس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.