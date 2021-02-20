وزيرا الطيران والسياحة والأثار فى زيارة لمطار الغردقة الدولى

فى ضوء التنسيق والتعاون المستمر و تضافر الجهود بين وزارتى الطيران والسياحة والأثار لدعم وتنشيط الحركة السياحية الوافدة وتحفيز الطيران إلى مطارات جمهورية مصر العربية ،، قام الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، والدكتور خالد عناني وزير السياحة والاثار واللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر ، بجولة تفقدية موسعة لمطار الغردقة الدولى لمتابعة سيرالعمل والاطمئنان على الخدمات المقدمة بالمطار .رافقهم فى الجولة الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران وكان فى استقبالهم الطيار نبيل الملاح مدير المطار.

وفى بداية الجولة قام الوزيران بتفقد صالات السفر والوصول والأسواق الحرة ، ومنطقة سيور الحقائب، وإطمأن الوزيران على الاجراءات الاحترازية المطبقة وكذا إجراءات التأمين داخل وخارج المطار وبوابات الدخول و الخروج .

وخلال الجولة أشاد وزير الطيران بالإجراءات الأمنية المطبقة بالمطار وكذا التنسيق الكامل بين جميع الجهات العاملة بالمطار كلٍ في موقعه كما اطمأن سيادته على تنفيذ الاجراءات الاحترازية والوقائية بالمطار من كاميرات حرارية للكشف عن درجة حرارة الركاب والملصقات الخاصة بالتباعد الاجتماعى وكذا العلامات الإرشادية للركاب لضمان سلامة المسافرين والعاملين، موجهاً بضرورة توفير كافة سبل الراحة وتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات للركاب والسائحين والإلتزام بكافة إجراءات السلامة المتبعة وإظهار المطار بالصورة اللائقة والمشرفة أمام ضيوف مصرالقادمين إلى مدينة الغردقة.

ومن جانبه أشاد الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والأثار بالتنسيق والتعاون المثمر بين وزارتى الطيران والسياحة والذى ظهرت أثاره واضحة بنجاح العديد من المبادرات التسويقية لتشجيع السياحة الداخلية فضلًا عن دعم وزيادة الحركة السياحية الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية مؤكدًا أن مدينة الغردقة أحد أهم المناطق السياحية الهامة التى يفضلها السياح من مختلف أنحاء العالم .

وفى نهاية الجولة قام وزير الطيران بزيارة مكتب مبيعات مصر للطيران بالغردقة للإطمئنان أيضاً على سير العمل والتقي العاملين بالمكتب، حيث وجه سيادته بتذليل كافة العقبات أمام المسافرين وتوفير سبل الراحة والتسهيلات لإرضاء جميع العملاء من المصريين والأجانب .