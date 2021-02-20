الراقصة إليسار لـ نزار الفارس: فيفي عبده حظرتنى بدون سبب.. شاهد

وحاول الإعلامي نزار الفارس سؤالها عن السبب فقالت: " لا أعلم السبب، و انا بحبها كتير وكنت بعملها لايكات".

كانت الفنانة فيفي، نشرت مقطع فيديو للرد على الشائعات المتداولة حول دخولها الإنعاش وارتدائها الحجاب، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت فيفي على الفيديو قائلة: "‏مساء الفل من مصر أم الدنيا عايزه اقولكم انا لابسة كده من البرد على فكرة عشان تبطلو الإشاعات حاجة انعاش وحاجة حجاب الا اذا اراد ربنا. اسمعو الفيديو. بإذن الله هنزلكم رابط اليوتوب والتيك توك عشان أول مره اطلع منهم. بحبكم قوي سليب ويل سويت دريمز. اكسوزمي ده أخر ما عندي في الإنجليزي".

يذكر أن الفنانة فيفي عبده كانت قد نشرت مقطع فيديو قصير عبر خاصية "ستوري" على حسابها الرسمي بتطبيق "إنستجرام"، وهي على سرير غرفتها، موجهة رسالة إلى متابعيها ومحبيها، تطمئنهم على شائعة دخولها العناية المركزة.