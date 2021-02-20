حد دخل اترجانى.. بدرية طلبة تتراجع عن فضح المتحرش

فاجأت الفنانة بدرية طلبة جمهورها ومتابعيها، بحذف منشور فضح المتحرش بها، الذي سبق ونشرته قبل ساعات عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
واستفسر أحد المتابعين عن سبب تراجع بدرية طلبة، التي ردت عليه قائلة: «علشان حد دخل اترجانى اشيله وبعدين اخد نصيبه هنا بالكفاية عرفت شيلته ليه»، ورد الشخص الذي تدخل لحل الأزمة قائلًا: «حصل وانا اللي قولتلها خلاص والسقا قالها عندي أنا يا بدارة امسحيها فيا وخلصنا الموضوع»، لترد بدرية بدورها عليه قائلة: «شيل بقى يا أحمد كل التعليقات دى هنا علشان خاطرى يلا».
يأتي ذلك بعدما فضحت الفنانة بدرية طلبة، شخصا قام بالتحرش الجنسي بها، وذلك بنشر الرسائل التي بعثها لها من خلال هاتفه.
ونشرت بدرية طلبة عبر صفحتها على فيسبوك، صورة من رسائل المتحرش، التي احتوت على ألفاظ خادشة وخارجة، بغرض التحرش بها، وعلقت: "اتفضلوا متحرش".
وفضحت بدرية طلبة ذلك الشخص بنشر رقم هاتفه، وصورته، ولم تكشف عن الإجراء الذي ستتخذه ضده، أو الاكتفاء بفضحه على الملأ.
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