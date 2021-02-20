في عيد ميلاد صفاء جلال.. قصة صعودها الفني

يصادف اليوم السبت 20 فبراير، عيد ميلاد الفنانة صفاء جلال، والتي أكملت اليوم عامها الـ47، فهي من مواليد عام 1974، وولدت في الإسكندرية والتحقت بكلية الآداب.
وتعد صفاء جلال واحدة من أهم نجمات جيلها حيث قدمت أكثر من 70 مسلسل و10 أفلام متنوعة بين الدراما والكوميديا.
واكتشفها مخرج الإعلانات جورج دوز ليرشحها لتقديم إحدى مسرحيات جلال الشرقاوي، لتبدأ مشوارها الفني عام 1997.
وشاركت صفاء جلال في بطولة العديد من المسلسلات، أبرزها "الضوء الشارد وهوانم جاردن سيتي والتوأم وأم كلثوم وحدف بحر وريا وسكينة وامرأة من زمن الحب".
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