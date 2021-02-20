شاهد.. أحدث ظهور لـ أحمد فهمى على إنستجرام

نشر الفنان أحمد فهمى صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وعلق فهمى على الصورة قائلا: "إنه يوم جديد، بداية جديدة، طاقة جديدة، وفرص جديدة .. الحصول على الحق في عقلك، ونكون شاكرين، تكون إيجابية والبدء في حق يومك" .

ويدخل الفنان أحمد فهمي دائرة الرعب عبر مسلسل جديد يحمل اسم «قارئة الفنجان» للسيناريست إياد صالح الذي استطاع الغوص في رحلة الرعب المصحوب بالتكنولوجيا المستخدمة حاليًا في مجالاتنا. «قارئة الفنجان».. عبارة عن 10 حلقات تدور قصته حول مجموعة من الناس يتسبب «ابلكيشن» اسمه «قارئة الفنجان» في قلب حياتهم رأسا على عقب، حيث يمزج بين الأساطير المخيفة في تراثنا العربي وبين التكنولوجيا المستخدمة في حياتنا من خلال «أبلكيشن» لديه القدرة على أن يقرأ الفنجان، في إطار من الإثارة والتشويق. ويجتمع نخبة من نجوم الفن المصري والعربي في المسلسل وهم أحمد فهمي، وباسم مغنية، وورد الخال، وروان مهدي، ويارا قاسم، وأحمد شعيب، ومحمود الليثي، وتاتيانا مرعب، ومن إخراج محمد جمعة، وتأليف إياد صالح، وقصة هاني سرحان.

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