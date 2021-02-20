شكرا لقرائتكم خبر عن مذيعة مصرية شهيرة اغتصبت في طفولتها وتزوجت 5 مرات منها 4 عرفياً.. لن تصدق من هي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي في السبت 20 فبراير 2021 03:40 مساءً - مذيعة مصرية شهيرة، عُرفت في الوسطين الإعلامي والفني بالوطن العربي، بتقديم برامج متميزة ومثيرة للجدل في آن واحد، وواجهت الكثير من المصاعب والمشاكل في حياتها، وفي البرامج التي تقدمها.

إنها المذيعة المصرية منى عراقي التي لمع اسمها فى السنوات الاخيرة نتيجة برنامجها المثير للجد “انتباه” على قناة المحور الفضائية المصرية وتزوجت 5 مرات؛ منهم 4 مرات زواجًا عرفيًا، ومرة زواجًا رسميًا.

ويعد برنامج “انتباه” من أبرز البرامج التلفزيونية التي قدمتها الإعلامية منى عراقي.

وأثناء حلولها ضيفة في إحدى البرامج التلفزيونية كشفت عن الكثير من أسرارها الشخصية والمهنية، منها تعرضها للاغتصاب إلى جانب تزوجها عرفيا أربع مرات.

من هي منى عراقي؟

منى عراقي، مذيعة مصرية شهيرة، عُرفت في الوسطين الإعلامي والفني بتقديم العديد من البرامج عبر قنوات فضائية عربية عديدة، وقد تحدثت عن قضية الاغتصاب الجنسي، وهاجمت الرجال وتصرفاتهم، واتهمتهم بالبحث الدؤوب عن إشباع غرائزهم، ودفعت مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي إلى وصفها بـ«كارهة الرجال».

منى عراقي كانت بطلة في كشف مأساة عجوز حبسها أبنائها، عبر برنامجها، في 28 يوليو 2017، وتدعى الحاجة شوشو، مما أثار غضب أبناء تلك العجوز بعد مشاهدتهم للحلقة وإتهام والدتهم لهم بحبسهم إياها في المنزل.

وخرجت السيدة العجوز بعد أيام نافية ما ذكرته عراقي وما ذكرته هي ايضا، لترد المذيعة أنها نقلت كواليس القصة بصدق لكن السيدة تعرضت للضغط من أولادها فتراجعت عن اتهامها لهم بسجنها محاولين تحسين الموقف.

أزمة برنامج «المستخبي»

أحد أبرز الأزمات في مسيرة منى عراقي كانت تفجيرها قضية القبض على مثليين جنسيين، في 12 سبتمبر 2014، وكانت حينها مقدمة برنامج «المستخبي» على قناة «القاهرة والناس»، وعلّقت على القضية: «النهارده يوم جميل من أيام المستخبي، لازم نشارككم فرحتنا بإنجاز جديد وكبير للبرنامج، المستخبي قدر يقفل وكر للجنس الجماعي بين الرجال، وتم القبض عليهم متلبسين، الله النجاح حلو وتحقيق الأهداف أحلى ووجود فريق بيشتغل مع بعض لهدف واحد نعمة كبيرة».

وسرعان ما انطلقت موجة جدل بين المشاهدين فمنهم من أشاد بما كشفت عنه، ومنهم من عبر عن غضبه ورفضه لما أسماه تعريض حياة أشخاص للخطر.

تعرضها للاغتصاب

وفي أحد حوارتها قالت الإعلامية منى عراقي، إنها تعرضت للإغتصاب عندما كانت طفلة في عمر 10 سنوات، موضحة أن ألم الاغتصاب لا يشعر به سوى من مرّ بهذه التجربة.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج “بتوقيت مصر” المذاع على قناة “بي بي سي عربي” أن العديد من مشاهير العالم تعرضوا لألم الإغتصاب في الطفولة، واعترفوا بذلك من خلال مشاركتهم على هاشتاج “me too”، وأنها كانت واحدة من المدونين.

وقرر مجلس إدارة نقابة الإعلاميين في مصر حينها إحالة الإعلامية منى عراقي، مقدمة برنامج “انتباه”، المُذاع على قناة “المحور، للتحقيق أمام اللجنة القانونية بالنقابة على خلفية استخدامها بعض العبارات غير اللائقة، على الهواء.

وقال حمدى الكنيسي، نقيب الإعلاميين إن لجنة المتابعة والرصد بالنقابة رصدت “الخطأ المهني والأخلاقي” الذي وقعت فيه على الهواء، أثناء تناولها لقضية “الاغتصاب الجنسي” بحسب ما ذكرت بوابة الأهرام.

وكانت قناة المحور قد قررت إيقاف البرنامج الذي تقدمه عراقي، ورفع بروموهاته من شاشة القناة لحين انتهاء التحقيق معها، مشيرة الى أن العبارات التي ذكرتها الإعلامية “تتنافي مع قواعد القناة.”

من جهتها، قالت عراقي في فيديو عبر صفحتها في “فيسبوك” إنها تُرحب بأي تحقيق مضيفة أن استخدام بعض العبارات التي اعتبرها البعض “خادشة للحياء” أثناء الحلقة، قانوني نظراً لموضوع الحلقة ككل.

زيجات منى عراقي

كما كشفت الإعلامية منى عراقي أنها تزوجت 5 مرات منها 4 مرات عرفياً بعلم اقاربها وان زواجها العرفي كان بدون علم اطفالها.وقالت “عراقي”، خلال حوارها ببرنامج “شيخ الحارة”، “كنت مخبية على ولادي”.

ورفضت الخوض في تفاصيل هذه المسألة، موجهة حديثها للإعلامية بسمة وهبة، قائلة: “عديها يا بسمة أرجوكي”.

7 سنوات في الشارع

حياة منى العراقي الشخصية لم تكن مستقرة لفترات؛ حيث تحدثت قالت في تصريحات صحفية سابقة: «نقطة ضعفي أطفالي، أحاول حاليًا تعويضهم عن سنوات مضت، أوقفت عملي لحين انتهاء ابني من الثانوية العامة، باكفّر عن غلطتي».

وأضافت: «اترميت أنا وولادي في الشارع 7 سنين على البلاط، حرفيًا، وكنت عايشة على سجادة ومخدة أنا وهما»