أجمل صور وفيديوات النجوم على الثلوج ...إليسا تلهو وتستمتع كالأطفال ورامي عياش بلقطات رومانسية مع زوجته

استغل عدد من نجوم لبنان وسوريا الطقس الشتوي المترافق مع تساقط الثلوج ليستمتعوا بالأجواء الشتوية بإمتياز من خلال اللهو بالثلوج والتقاط اجمل الصور على السجادة البيضاء التي كللت الطبيعة بمشهد ساحر، وبينهم اليسا وسلاف فواخرجي وزوجها وماغي بوغصن ورامي عياش وزوجته.

جمعنا لكم بالصور اجواء استمتاع النجوم بالثلوج وأجمل اللقطات الطريفة بالفيديو التي نشروها عبر حساباتهم على السوشيال ميديا:

اليسا تمرح كالأطفال على الثلوج

الفنانة إليسا استغلت اجواء العاصفة الثلجية "جويس" التي تسيطر على لبنان منذ أيام، لتستمتع بأجمل الأوقات على الرداء الأبيض الذي بسط سلطته على الطبيعة الجميلة، فنشرت مقطع فيديو لها على "إنستغرام" وهي تستمتع بالثلوج من امام منزلها في منطقة فقرا، وظهرت وهي تمرح بحيوية تامة وبطرافة على أنغام أغنيتها "هنغني كمان وكمان" ورافقها كلبها "ستار" في رحلة اللهو، وعلّقت على الفيديو قائلة: "وقت ممتع تحت الثلج في لبنان حبي وكل شيء".

من ناحية ثانية، تتصدر إليسا الترند في حلقات "بودكاست" التي تعرض عبر تطبيق "أنغامي"، وتطرقت في اطلالتها بالحلقة الثانية إلى الصحة النفسية وأهميتها، وصرّحت أنها تزور طبيبة نفسية منذ 15 سنة.

رامي عياش وزوجته يستمتعان بالثلوج

الفنان رامي عيّاش شارك ايضا جمهوره في اجمل لحظات استمتاعه مع عائلته بمنظر الثلج واللهو، وقام بصنع رجل الثلج في حديقة المنزل في بعقلين في الشوف بمشاركة زوجته وطفليه.

ونشر رامي عياش مجموعة صور وثقت اجمل لحظات عائلته أثناء تساقط الثلوج من امام منزله في منطقة الشوف وأرفقها بعنوان "يوم جميل".

وظهر رامي في إحدى الصور وهو يحمل زوجته مصممة الأزياء داليدا سعيد بين ذراعيه كما ظهر إبنهما آرام وهو يلتقط صورة الى جانب رجل الثلج.

ماغي بو غصن ودعوة "بيضاء" من امام الثلوج

الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن بدا استمتاعها بمظهر الثلوج من نافذة منزلها فنشرت صورة لها عبر حسابها على "انستغرام" وهي تتأمل البساط الأبيض وأرفقت بو غصن الصورة بتعليق جاء فيه: "يا رب ترجع إيامنا بيضا.. متل هالتلج"

من ناحية ثانية، عادت ماغي والممثلة اللبنانية ​دانييلا رحمة​ مؤخرا لتصوير مسلسل "​للموت​" المنتظر عرضه في رمضان المقبل، بعد توقف فريق العمل عن التصوير إلتزاما بقرار الاقفال التام في لبنان.

سلاف فواخرجي مع عائلتها

الفنانة السورية سلاف فواخرجي شاركت متابعيها على انستغرام، بمجموعة من الصور لها ولعائلتها أثناء استمتاعهم بأجواء العاصفة الثلجية التي غطت شوارع دمشق فظهرت برفقة زوجها وولديها بشكل عفوي وعلقت على الصور بالقول: لبسنا فوق البيجامات جواكيتنا وطلعنا تصورنا قدام باب البيت، فسامحونا عالأناقة، التلجات مو كتار، بس حلوين.

على صعيد فني، تواصل فواخرجي تصوير دورها في مسلسل البيئة الشامية الكندوش، وهو من تأليف: حسام تحسين بيك، إخراج: سمير حسين، إشراف فني: أيمن رضا، بطولة: أيمن زيدان، سامية الجزائري، صباح الجزائري، كندة حنا، شكران مرتجى.