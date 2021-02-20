سبب تدهور الحالة الصحية لـ مشاري البلام رغم تلقيه لقاح كورونا. الممثل الكويتي مشاري البلام أقلق الجمهور والوسط الفني على حالته الصحية خلال الساعات الماضية بعدما تم ادخاله على وجه السرعة إلى قسم العناية المركّزة بعد نقص حاد في الاوكسجين بسبب مضاعفات إصابته بفيروس كورونا.

سبب تدهور الحالة الصحية لـ مشاري البلام

مشاري البلام الفنان الكويتي الذي تلقى لقاح فيروس كورونا قبل أيام ماضية حيث نشر فيديو للحظة تلقيه الجرعة الأولى منه عبر حسابه على انستغرام، صدم جمهوره بإعلانه بعد خمسة أيام من تلقيه اللقاح بإصابته بفيروس كورونا وذلك أثناء عملية تلقيه اللقاح حيث بدا بأنه هناك التباس ما في اتخاذ الاحتياطات اللازمة الوقائية من الفيروس أثناء خضوعه للجرعة الأولى من اللقاح في احد المراكز المختصة اذ قال في تدوينته :"ما حصل أنه أثناء التطعيم أصبت بكورونا".

وكتب مشاري البلام في تدوينته :"لا تنسوني من دعائكم الحمدالله على كل حال ومشکورین أهلي والفنانين والجمهور الوفي الحبيب على السؤال، وما حصل أنه أثناء التطعيم أصبت بكورونا. قدر الله وما شاء فعل وسامحوني لا أستطيع الرد على الاتصالات".

يشار الى ان العديد من الدراسات والتقارير لفتت الى الفرق بين التطعيم والحماية التي يوفرها اللقاح من كورونا وأشارت أنه لتظهر فعاليته في الجسم، يحتاج الأمر، إلى أيام وحتى أسابيع في بعض الحالات، وهو ما أكدته المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها "CDC".

وبحسب التقاير، قد توفر الجرعة الأولى من اللقاح بعضا من الحماية، ولكن حتى الآن لا توجد بيانات كافية تظهر متى تتشكل المناعة بعد أخذ اللقاح، إذ يرجح أن لقاح فايزر يمنح الجسم التحصين من كورونا بعد 14 يوما على الأقل، وفي بعض اللقاحات بعد 22 يوما، مثل لقاح أسترازينيكا.

النجوم يساندون الفنان مشاري البلام بعد تدهور حالته الصحية

تدهور الحالة الصحية لمشاري البلام استدعت من زملائه الفنانين مناشدات بالدعاء له للخروج من ازمته الصحية معافى، فنشر الفنان السعودي محمد الشعيبي صورة تجمعه مع الفنان مشاري البلام وطلب من متابعيه الدعاء له وكتب : "دعواتكم لاخوي مشاري البلام يرقد حاليا بالعناية المركزه ..اللهم اشفيه وعافيه يارب".

محمد الحملي الفنان والمخرج الكويتي نشر كذلك صورة للفنان مشاري البلام وتمنى ان تمر من هذه الأزمة الصحية عليه بردا وسلاما فكتب عبر حسابه على "انستجرام": "تقوم بالسلامة يا بو صالح. الحبيب مشاري البلام"، وطلب الفنان محمد العجيمي من متابعيه الدعاء للفنان مشاري البلام عبر حسابه على "انستجرام" فكتب: "رجاءً ابي دعوة وليس لايك لأخونا وحبيبنا مشاري البلام"، وايضا سانده العشرات من النجوم وبينهم حبيب غلوم وزوجته هيفاء حسين، والفنانة شيماء سبت وغيرهم.