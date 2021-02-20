روزانا اليامي تعلن انفصالها عن زوجها :"راضية بقدر الله وربنا يعوضنا بالأفضل"

روزانا اليامي كشفت عن انفصالها عن زوجها بعد عام ونصف من الزواج مما أثار الجدل حول تفاصيل هذا الانفصال، و أكدت الإعلامية السعودية روزانا اليامي أن إجراءات الطلاق سوف يتم الانتهاء منها بشكل كامل قريبا.

روزانا اليامي تعلن انفصالها عن زوجها

تداولت العديد من الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي رد روزانا على الأسئلة التي تناولت علاقتها بزوجها والأخبار التي انتشرت حول انفصالها عنه، وجاء رد الإعلامية السعودية على هذه الأسئلة بشكل واضح وأكدت أن ما يتم تداوله صحيح وأنها انفصلت بالفعل عن زوجها في الفترة الماضية وانهما انطلقا في تنفيذ إجراءات الطلاق بشكل رسمي و سوف يتم الانتهاء منها قريبا بشكل كامل فكتبت : "أيوا انفصلنا..وقريب إن شاء الله راح يخلص اجراءات الطلاق".

روزانا اليامي: "هذا نصيب الله يكتبلي ويكتبله الخير"

روزانا اليامي تمنت كذلك التوفيق لزوجها السابق في خطواته القادمة، كما أوضحت الإعلامية السعودي في رد آخر على متابعيها حول سبب الانفصال وأنه يعود لـ"النصيب" حسب وصفها، فقالت: "هذا نصيب الله يكتبلي الخير ويكتبله الخير، ويعوضنا بالأفضل، ويوفق كل أحد فينا بحياته الجديدة"، وأكدت روزانا اليامي على عدم حزنها على الانفصال لأنه قدر فكتبت: "الحمدلله..عوض الله ليا كان أكبر من أني أزعل علي قدره وقضائه"، وردت الإعلامية السعودية حول فكرة الزواج مرة أخرى بعدما كتب أحد المتابعين تعليقا على خبر الانفصال: "التصريح هذا بيخلي العرسان طوابير"، لترد روزانا اليامي على هذا فكتبت: "الله يرزق الجميع بالأفضل مني".

روزانا اليامي تحفظت في الكشف عن هوية زوجها

روزانا اليامي كشفت في شهر أغسطس عام 2019 عن زواجها حيث نشرت مجموعة من الصور والفيديوهات لعقد قرانها على زوجها الذي يدعي "خالد"، ولم تكشف عن أي تفاصيل أخرى عن هذا الزواج، مما تسبب في حيرة العديد من متابعيها لكونها أعلنت عنه بشكل مفاجئ ولم تفصح من قبل عن وجود أي علاقة عاطفية تجمعها بزوجها في فترة ما قبل الزواج، وقد حافظت روزانا اليامي خلال فترة زواجها على خصوصية عدم نشر صور أو فيديوهات تظهر فيها ملامح زوجها أو تكشف عن أي معلومات عنه.

وكان آخر ما نشرته روزانا اليامي عبر حسابها على "انستجرام" بعض من كلمات أغنية "عشرة أشياء" للفنان رابح صقر فكتبت: "ظلمتي من يجي بعدك يجون وكنهم مقفين قهرتي من يجي قبلك لو انه شمس تخفينه يغاير كوكب الأرض السما الدنيا متى تمشين يقول انه حظيظ اللي تواضعتي تدوسينه".